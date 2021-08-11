Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Igor Guerra fala sobre preparação do Vasco para a final do Brasileirão Sub-17: 'Os meninos estão muito focados'
futebol

Igor Guerra fala sobre preparação do Vasco para a final do Brasileirão Sub-17: 'Os meninos estão muito focados'

Técnico projetou o clássico decisivo diante do Flamengo e o amadurecimento do grupo. Primeiro jogo será nesta quinta, às 15h30, em São Januário, e duelo de volta na segunda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 18:03

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 18:03

Crédito: Igor Guerra, técnico do Vasco Sub-17, falou sobre o amadurecimento dos Meninos da Colina (João Pedro Isidro/Vasco
A primeira decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Vasco e Flamengo se aproxima. Os Meninos da Colina realizaram o último treino antes da partida no CT Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O jogo será realizado nesta quinta, às 15h30, em São Januário, com transmissão do SporTV e da CBF TV (na plataforma Eleven Sports). Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico Igor Guerra projetou o duelo e falou sobre a preparação para o clássico.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro – A semana foi muito boa mais uma vez. Os meninos estão muito focados, concentração elevadíssima. Muito motivados dentro do treino, todos os dias da semana. A expectativa é de um excelente jogo. De uma partida muito competitiva, que vai ajudar muito os meninos nesse processo de formação. No amadurecimento. Na evolução desses garotos. Acredito que a gente vá fazer um grande jogo para buscar esse título inédito para o Vasco – disse o treinador.
+ Ricardo Graça se reapresenta no Vasco e mostra medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio Ao analisar o amadurecimentos dos meninos na competição, o comandante vascaíno disse que o grupo chega preparado para busca o título inédito. Ele também relembrou que a derrota para o Atlético-MG na estreia da competição fez com que o grupo focasse ainda mais e avançasse até a decisão.
+ Com suspensos e lesionados, Lisca terá que montar um quebra-cabeça para escalar o Vasco contra o Remo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados