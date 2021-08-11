Igor Guerra fala sobre preparação do Vasco para a final do Brasileirão Sub-17: 'Os meninos estão muito focados'

Crédito: Igor Guerra, técnico do Vasco Sub-17, falou sobre o amadurecimento dos Meninos da Colina (João Pedro Isidro/Vasco

A primeira decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Vasco e Flamengo se aproxima. Os Meninos da Colina realizaram o último treino antes da partida no CT Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O jogo será realizado nesta quinta, às 15h30, em São Januário, com transmissão do SporTV e da CBF TV (na plataforma Eleven Sports). Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico Igor Guerra projetou o duelo e falou sobre a preparação para o clássico.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro – A semana foi muito boa mais uma vez. Os meninos estão muito focados, concentração elevadíssima. Muito motivados dentro do treino, todos os dias da semana. A expectativa é de um excelente jogo. De uma partida muito competitiva, que vai ajudar muito os meninos nesse processo de formação. No amadurecimento. Na evolução desses garotos. Acredito que a gente vá fazer um grande jogo para buscar esse título inédito para o Vasco – disse o treinador.

+ Ricardo Graça se reapresenta no Vasco e mostra medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio Ao analisar o amadurecimentos dos meninos na competição, o comandante vascaíno disse que o grupo chega preparado para busca o título inédito. Ele também relembrou que a derrota para o Atlético-MG na estreia da competição fez com que o grupo focasse ainda mais e avançasse até a decisão.