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Igor Guerra analisa vitória do Vasco nos pênaltis: 'Serviu para fortalecer ainda mais, dar mais confiança'

Técnico admitiu que a equipe teve um aproveitamento abaixo do que vinha apresentando na competição. Ele também destacou a atuação de Cadu, que defendeu duas cobranças...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 20:27

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 20:27

Após eliminar o Audax-SP nos pênaltis, o Vasco garantiu a vaga nas oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um jogo bem disputada, em Osasco, os Meninos da Colina não tiveram o mesmo aproveitamento no ataque como nas partidas anteriores, mas o técnico Igor Guerra ressaltou a importância da vitória para dar mais confiança. - Sabíamos que o jogo seria difícil. A gente teve o rendimento do percentual de finalizações abaixo do que vínhamos apresentando. Tínhamos um aproveitamento muito alto de chances e de chegadas ao ataque. Que concluía e fazia gol. Hoje perdemos gols e oportunidades claras. Mas serviu para fortalecer ainda mais, dar mais confiança - disse o comandante, que acrescentou sobre o arqueiro vascaíno:
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- Nos pênaltis, a gente vai aprendendo a jogar a competição cada vez mais. O próprio Cadu, que não vinha aparecendo tanto no campeonato teve a oportunidade de mostrar seu potencial, sua qualidade. O importante é que a gente vai cada vez mais forte para as próximas fases e confiante para poder buscar esse título - pontuou.
+ Matheus Barbosa: entenda por que um reserva no Atlético-GO pode ser importante para o Vasco
O próximo adversário do Vasco na competição será definido mais tarde e saíra do duelo entre São Paulo e São Caetano. Caso o Tricolor Paulista avance, será a reedição da final da Copa São Paulo de futebol Júnior de 2019. Na época, os paulistas ficaram com a taça depois de vencerem também nos pênaltis.
Crédito: IgorGuerradissequevitóriaserveparadarconfiançaaoVasconaCopinha(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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