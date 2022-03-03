Igor Guerra analisa semana de treinos do sub-20 do Vasco no CT Moacyr Barbosa: 'Muito importante'

Com os profissionais em Araraquara, o sub-20 do Vasco teve a oportunidade de participar de atividades comandadas pelo técnico Igor Guerra no CT Moacyr Barbosa. De segunda a quinta, os Meninos da Colina estiveram presentes no local, mas nesta sexta retornam ao CT de Caxias, de acordo com a programação prevista para a semana. O comandante explicou a importância dessa integração para o desenvolvimento dos jovens da base.- Semana muito importante para os garotos e para toda a equipe. A qualidade dos campos ajuda muito nos treinamentos. Auxilia ainda mais no desenvolvimento dos garotos. A qualidade da alimentação para a reposição energética após as atividades também, é algo fundamental para que eles cheguem recuperados no dia seguinte - disse, e emendou: