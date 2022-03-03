Igor Guerra analisa semana de treinos do sub-20 do Vasco no CT Moacyr Barbosa: 'Muito importante'

Com os profissionais em Araraquara, o sub-20 do Vasco teve a oportunidade de participar de atividades comandadas pelo técnico Igor Guerra no CT Moacyr Barbosa. De segunda a quinta, os Meninos da Colina estiveram presentes no local, mas nesta sexta retornam ao CT de Caxias, de acordo com a programação prevista para a semana. O comandante explicou a importância dessa integração para o desenvolvimento dos jovens da base.- Semana muito importante para os garotos e para toda a equipe. A qualidade dos campos ajuda muito nos treinamentos. Auxilia ainda mais no desenvolvimento dos garotos. A qualidade da alimentação para a reposição energética após as atividades também, é algo fundamental para que eles cheguem recuperados no dia seguinte - disse, e emendou:
- A gente pode destacar o fator deles estarem se ambientando ao CT dos profissionais. Porque todas as vezes em que forem solicitados, subirem ou fazerem algum treino com os profissionais eles não irão sentir e sentirão em casa - completou
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A equipe sub-20 do Vasco estreia no Campeonato Carioca da categoria no próximo dia 26, sábado, às 10h, contra o Madureira, no Nivaldo Pereira. Na sequência, no dia 2 de abril, os meninos medirão força com o Botafogo, também às 10h, no CEFAT, no primeiro clássico da temporada.