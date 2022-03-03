Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Igor Guerra analisa semana de treinos do sub-20 do Vasco no CT Moacyr Barbosa: 'Muito importante'
futebol

Igor Guerra analisa semana de treinos do sub-20 do Vasco no CT Moacyr Barbosa: 'Muito importante'

Técnico citou a importância da integração com os garotos da base. De segunda a quinta, os Meninos da Colina estiveram presentes no local, mas nesta sexta retornam ao CT de Caxias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 15:15

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:15

Com os profissionais em Araraquara, o sub-20 do Vasco teve a oportunidade de participar de atividades comandadas pelo técnico Igor Guerra no CT Moacyr Barbosa. De segunda a quinta, os Meninos da Colina estiveram presentes no local, mas nesta sexta retornam ao CT de Caxias, de acordo com a programação prevista para a semana. O comandante explicou a importância dessa integração para o desenvolvimento dos jovens da base.- Semana muito importante para os garotos e para toda a equipe. A qualidade dos campos ajuda muito nos treinamentos. Auxilia ainda mais no desenvolvimento dos garotos. A qualidade da alimentação para a reposição energética após as atividades também, é algo fundamental para que eles cheguem recuperados no dia seguinte - disse, e emendou:
- A gente pode destacar o fator deles estarem se ambientando ao CT dos profissionais. Porque todas as vezes em que forem solicitados, subirem ou fazerem algum treino com os profissionais eles não irão sentir e sentirão em casa - completou
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
A equipe sub-20 do Vasco estreia no Campeonato Carioca da categoria no próximo dia 26, sábado, às 10h, contra o Madureira, no Nivaldo Pereira. Na sequência, no dia 2 de abril, os meninos medirão força com o Botafogo, também às 10h, no CEFAT, no primeiro clássico da temporada.
Crédito: IgorGuerracomandaaequipesub-20doVascoemmaisumatemporada(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados