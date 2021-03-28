Igor comemora estreia pelo Coritiba com assistência no Paranaense

O lateral-direito Igor fez a estreia pelo Coritiba com direito a uma assistência na vitória contra o Cascavel CR, por 2 a 1, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paranaense, no estádio dos Pássaros, em Arapongas. A partida teve continuidade neste domingo após, no dia anterior, o duelo ser paralisado no intervalo devido às fortes chuvas na cidade. O jogador foi anunciado na última quinta-feira tendo chegado ao clube por empréstimo do Juventude, onde conseguiu o acesso à Série A do Brasileiro, até o fim da temporada.
Igor entrou na metade do segundo tempo e foi o responsável pelo cruzamento para Luciano Castán. O zagueiro alcançou a bola no meio da área e empurrou para dentro do gol adversário.
- Feliz demais pela estreia e ainda mais feliz pela vitória. Contribuir para um gol em uma estreia é gratificante e me dá ainda muita confiança em continuar trabalhando para buscar o meu espaço dentro do clube. Independente de quem a gente esteja enfrentando temos que vencer. O grande sempre será o Coritiba com qualquer time que a gente for jogar contra. Vencemos e seguimos lutando pelos nossos objetivos - disse Igor.
O camisa 2 entrou no jogo atuando de forma improvisada no meio de campo. A função, inclusive, não é nenhuma novidade para Igor. Ele já atuou assim quando passou pela base do Corinthians entre 2017 e 2018.
- Sempre buscarei ajudar a equipe, independente da posição que eu exerça. Já atuei em mais de uma função na minha carreira e fico feliz em estrear fora da minha posição. Mesmo fora dela consegui ajudar a equipe a sair com a vitória - finalizou.