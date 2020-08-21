Ídolos e torcedores ilustres contam ao LANCE! o que desejam ao Vasco no aniversário de 122 anos do clube

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O Vasco celebra, nesta sexta-feira, 122 anos. Em tempos de pandemia, o clube promoverá uma transmissão ao vivo no canal do Cruz-Maltino no Youtube. Isso à noite. Antes, o LANCE! traz os votos de ídolos e torcedores ilustres do Gigante da Colina. A pergunta foi:

O que você deseja neste aniversário do Vasco?Confira o que cada um dos entrevistados respondeu.Teresa Cristina - cantora e compositora: "É aniversário do meu time de coração, do meu primeiro amor da vida. Um dos amores que eu mais alimento na minha vida, tirando o da minha família é o meu amor pelo Vasco. O que desejo para o Vasco neste aniversário é que ele volte a ser Vasco. Que o Vasco honre a história linda que ele tem. Que o Vasco honre todas as lutas que ele participou. O Vasco existe porque ele resistiu a uma contraforça, ele foi um time que lutou contra o racismo, foi um time inclusivo, competitivo, de muitas glórias, muitas vitórias. Desejo, do fundo do meu coração, que ele volte a ser o que ele sempre foi: um time vitorioso."

João Almirante - jornalista e influenciador digital: "Desejo que o Vasco possa ter uma eleição limpa, que a decisão do sócio prevaleça e o clube possa finalmente se repactuar com a torcida. Desejo que o Vasco sempre se inspire no exemplo da própria história mas não se esqueça que ela é escrita todos os dias. Mais do que reivindicar o passado, é preciso construir o presente. Por fim, desejo que o Ramon tenha muito sucesso nessa temporada. O sucesso dele será o sucesso de todos. E ele merece demais! Ídolo!"

Paulinho da Viola - cantor, compositor e instrumentista: "O presente seria manter um bom time, com boas pratas da casa e ver o Vasco fazendo um campeonato no qual dê gosto ver a equipe jogar. Além disto, que o clube acerte suas contas e tenha condições de montar times fortes. A torcida do Vasco merece isso, sempre que é convocada, prestigia o time."

Wagner Tiso - compositor e músico: "Desejo que o Vasco se organize bem politicamente. Mas, principalmente, que siga honrando sua tradição de formar times que joguem por música e contar com grandes ídolos, para se juntarem a nomes como Ademir de Menezes, Vavá, Roberto Dinamite e Edmundo."

Valdir Bigode - ex-atacante e ídolo: "O que eu vou falar aqui é o que sei que muito vascaíno deseja. Que o Vasco saia deste poço profundo e seja gigante novamente."

Roberto Dinamite - ex-atacante e ídolo maior: "Desejo que o Vasco possa ter tudo de bom, dentro de campo e fora dele. Que além de bons resultados, venham vitórias como a construção do novo CT em busca de um Vasco cada vez mais forte. Queremos ver um Vasco vencedor, campeão e, principalmente, unido. O recado dos vascaínos com a mobilização de sócios foi para todas as pessoas que estão no clube. A instituição Vasco da Gama está acima de todos. Que venha muita felicidade à torcida vascaína."

Dóris Monteiro - cantora: "Desejo que o Vasco tenha várias emoções, que jogue bem, faça campanhas lindas e mereça todos os prêmios. Sou vascaína, minha família toda é vascaína. O Vasco é a paixão da minha vida!""