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Ídolos do Palmeiras comemoram título da Mancha Verde e provocam rivais em redes sociais

Marcos, Dudu e Deyverson felicitaram organizada pela internet após bi do Carnaval de SP...
LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 23:40

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 23:40

Além do Palmeiras, ídolos do clube alviverde também festejaram em suas redes sociais o bicampeonato do Carnaval de São Paulo conquistado pela Mancha Verde nesta terça-feira (26).
>> GALERIA: O esporte no samba: lembre quem já foi reverenciado no Carnaval
De saída do Verdão, Deyverson usou o seu Instagram para reverenciar a principal torcida organizada do clube. Dedicou à ela a conhecida 'Piscadinha da Inveja', que usou para provocar o rival Corinthians em um Dérbi de 2018.
- Vamos para cima, comemorar, lindo demais. Mancha Verde merecido demais. Piscadinha da inveja neles - brandou o atacante.
Além do atacante, Dudu, integrante do atual elenco, e o eterno goleiro Marcos, também festejaram a conquista da Mancha.
A Mancha Verde conquistou o bicampeonato do Carnaval de São Paulo. Com o enredo 'Planeta Água', que falou sobre a importância da preservação e valorização do recurso natural, a escola associada à maior torcida organizada do Palmeiras repetiu o feito de 2019 e levou o título da folia paulistana.
Vice-campeã do Carnaval em 2020, último ano da folia antes da pausa forçada pela pandemia do Covid-19, a Mancha Verde honra mais uma vez os altos investimentos recebidos da patrocinadora Crefisa por meio da Lei Rouanet. É o último ano de de bonança após a agremiação romper oficialmente com Leila Pereira, agora presidente do time alviverde.
Crédito: ManchaapresentouenredosobreáguasnoAnhembiefaturousegundaconquistadafolia(Foto:ManchaVerde

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