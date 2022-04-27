Ídolos do Palmeiras comemoram título da Mancha Verde e provocam rivais em redes sociais

Além do Palmeiras, ídolos do clube alviverde também festejaram em suas redes sociais o bicampeonato do Carnaval de São Paulo conquistado pela Mancha Verde nesta terça-feira (26).

>> GALERIA: O esporte no samba: lembre quem já foi reverenciado no Carnaval

De saída do Verdão, Deyverson usou o seu Instagram para reverenciar a principal torcida organizada do clube. Dedicou à ela a conhecida 'Piscadinha da Inveja', que usou para provocar o rival Corinthians em um Dérbi de 2018.

- Vamos para cima, comemorar, lindo demais. Mancha Verde merecido demais. Piscadinha da inveja neles - brandou o atacante.

Além do atacante, Dudu, integrante do atual elenco, e o eterno goleiro Marcos, também festejaram a conquista da Mancha.

A Mancha Verde conquistou o bicampeonato do Carnaval de São Paulo. Com o enredo 'Planeta Água', que falou sobre a importância da preservação e valorização do recurso natural, a escola associada à maior torcida organizada do Palmeiras repetiu o feito de 2019 e levou o título da folia paulistana.

Vice-campeã do Carnaval em 2020, último ano da folia antes da pausa forçada pela pandemia do Covid-19, a Mancha Verde honra mais uma vez os altos investimentos recebidos da patrocinadora Crefisa por meio da Lei Rouanet. É o último ano de de bonança após a agremiação romper oficialmente com Leila Pereira, agora presidente do time alviverde.