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futebol

Ídolos do Cruzeiro opinam sobre o fim de ciclo do goleiro Fábio no clube

Campeões pela Raposa, Nelinho e Procópio Cardozo detalham aspectos em torno da surpreendente saída do camisa 1 ...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 18:09

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 18:09

O fim de ciclo de Fábio no Cruzeiro foi visto por diversos aspectos entre jogadores que se consagraram com a camisa celeste. No dia seguinte ao goleiro anunciar sua despedida da Toca da Raposa após 17 anos, ex-jogadores do clube detalharam ao LANCE! que há algumas situações em torno desta saída impactante.Campeão da Copa Libertadores de 1976, o ex-lateral Nelinho apontou.
- Olha, honestamente as pessoas estão julgando de maneira muito precipitada o assunto. Estou vendo muita gente criticar sem saber com detalhes o que aconteceu - e destacou:
- Em relação à parte técnica, é claro que o Fábio é um jogador que possa ser dispensado. Por mais que tenha 41 anos, está muito melhor do que muito goleiro novo. Agora, se houve uma razão financeira, na qual as partes não chegaram a um acordo, paciência, está resolvido. O Cruzeiro atualmente precisa passar por ajustes financeiros e se adequar a outra realidade financeira - finalizou.Campeão da Taça Brasil de 1966 como jogador da Raposa, Procópio Cardoso é taxativo.
- Fábio merecia uma despedida à altura do que fez com a camisa do Cruzeiro. É claro que o clube passa por muitas dificuldades, está com desafios de disputar uma Série B. Mas isto não justifica fazer com que um ídolo saia pela porta dos fundos. Perdem o Cruzeiro, pela forma como tudo foi conduzido e também o Fábio, devido ao desgaste com esta saída - afirmou o ex-zagueiro, que como técnico levou a equipe ao título mineiro.
Crédito: Fábiodeixouoclubeapós17anos(VinniciusSilva;Cruzeiro

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