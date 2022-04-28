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futebol

Ídolo no Palmeiras, Abel Ferreira vai receber título de cidadão paulistano

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Toninho Vespoli (PSOL), que concede a honraria ao treinador português...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 07:00
Parece que Abel Ferreira não para mesmo de levar títulos, mas desta vez ele não foi conquistado em campo com o Palmeiras. Depois de cinco troféus com o Verdão, o técnico português ganhou o título de cidadão paulistano, concedido pela Câmara Municipal de São Paulo. Ainda não há uma data para a cerimônia. A informação foi publicada pelo Estadão e confirmada pelo LANCE!.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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A honraria partiu de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), de autoria do vereador Toninho Vespoli (PSOL), que ao lado de mais oito companheiros de legislatura propôs o título para o treinador palmeirense. A proposta foi aprovada com unanimidade em assembleia e aceita por Abel.
- Apesar de algumas críticas que recebi por conta de ter protocolado esse título, quero destacar que a Câmara prevê a entrega dessas honrarias e isso em nada atrapalha o meu trabalho diário. O futebol faz parte da nossa cultura, não dá para ignorar, certo? É inegável que ao longo do tempo teve a elitização, alta no preço dos ingressos, mas isso é papo para outro momento - declarou Toninho Vespoli em entrevista para o Estadão.
Ainda não há uma data marcada para a solenidade em que Abel Ferreira receberá o título, mas a honraria já tem validade desde o dia 20 de abril, quando foi publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
Desde novembro de 2020 no Palmeiras, o treinador português nascido na cidade de Penafiel conquistou cinco títulos pelo clube: duas Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa (2022) e Paulistão (2022). ìdolo da torcida alviverde, Abel renovou contrato com Verdão até o fim de 2024, e deve trazer sua família para morar em São Paulo a partir do meio deste ano.
Crédito: AbelFerreiravaireceberotítulodecidadãopaulistanoemdataaserdivulgada(Foto:CésarGreco/Palmeiras

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