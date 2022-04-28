Ídolo no Palmeiras, Abel Ferreira vai receber título de cidadão paulistano

Parece que Abel Ferreira não para mesmo de levar títulos, mas desta vez ele não foi conquistado em campo com o Palmeiras. Depois de cinco troféus com o Verdão, o técnico português ganhou o título de cidadão paulistano, concedido pela Câmara Municipal de São Paulo. Ainda não há uma data para a cerimônia. A informação foi publicada pelo Estadão e confirmada pelo LANCE!.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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A honraria partiu de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), de autoria do vereador Toninho Vespoli (PSOL), que ao lado de mais oito companheiros de legislatura propôs o título para o treinador palmeirense. A proposta foi aprovada com unanimidade em assembleia e aceita por Abel.

- Apesar de algumas críticas que recebi por conta de ter protocolado esse título, quero destacar que a Câmara prevê a entrega dessas honrarias e isso em nada atrapalha o meu trabalho diário. O futebol faz parte da nossa cultura, não dá para ignorar, certo? É inegável que ao longo do tempo teve a elitização, alta no preço dos ingressos, mas isso é papo para outro momento - declarou Toninho Vespoli em entrevista para o Estadão.

Ainda não há uma data marcada para a solenidade em que Abel Ferreira receberá o título, mas a honraria já tem validade desde o dia 20 de abril, quando foi publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Desde novembro de 2020 no Palmeiras, o treinador português nascido na cidade de Penafiel conquistou cinco títulos pelo clube: duas Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa (2022) e Paulistão (2022). ìdolo da torcida alviverde, Abel renovou contrato com Verdão até o fim de 2024, e deve trazer sua família para morar em São Paulo a partir do meio deste ano.