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Ídolo do São Paulo, Richarlyson se aposenta e vira comentarista da Globo

Aos 39 anos, o ex-meia de passagem vitoriosa e campeão pelo Tricolor do Morumbi irá integrar o time de comentaristas da emissora de televisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2022 às 21:20

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 21:20

Futebol
Richarlyson será o novo comentarista de futebol da Rede Globo Crédito: Reprodução
O ex-jogador Richarlyson, que marcou época e foi campeão mundial em 2005, além de tricampeão brasileiro pelo São Paulo entre 2006 e 2008, é o novo comentarista esportivo do Grupo Globo. Aos 39 anos, ele já deve estrear na nova função ainda no decorrer da atual edição da Copa São paulo de Futebol Júnior. A informação foi divulgada pelo site GE.
"Eu sinto um mix de tudo. Costumo dizer que na hora de falar sério eu vou falar sério. Na hora de falar sobre tática séria, vou falar sobre tática, mas tem o momento de descontração. Vou poder falar de algo da minha época de jogador, algo que aconteceu comigo, um amigo meu. Acho que o mais importante é a linguagem que eu vou querer usar. Sabemos que do outro lado tem pessoas que vão querer uma linguagem mais simples" disse Richarlyson.
Irmão do atacante Alecsandro, o ex-meia estava sem clube desde as passagens pelos clubes Noroeste (SP) e América (RJ), ambas em 2021, e optou pela transição dos campos para a televisão.

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