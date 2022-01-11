Ídolo do São Paulo, Richarlyson se aposenta e vira comentarista da Globo

O ex-jogador Richarlyson, que marcou época e foi campeão mundial em 2005, além de tricampeão brasileiro pelo São Paulo entre 2006 e 2008, é o novo comentarista esportivo do Grupo Globo. Aos 39 anos, ele já deve estrear na nova função ainda no decorrer da atual edição da Copa São paulo de Futebol Júnior. A informação foi divulgada pelo site GE .

"Eu sinto um mix de tudo. Costumo dizer que na hora de falar sério eu vou falar sério. Na hora de falar sobre tática séria, vou falar sobre tática, mas tem o momento de descontração. Vou poder falar de algo da minha época de jogador, algo que aconteceu comigo, um amigo meu. Acho que o mais importante é a linguagem que eu vou querer usar. Sabemos que do outro lado tem pessoas que vão querer uma linguagem mais simples" disse Richarlyson.