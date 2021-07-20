Ídolo do Santos, Juary deixa o comando do Sub-13

Crédito: Juary não é mais técnico da equipe Sub-13 do Santos (Arthur Faria/Lancepress

O Santos segue fazendo mudanças dos técnicos e na estrutura das categorias de base do clube. Um dos ídolos do Peixe, Juary deixou o comando do Sub-13 nesta terça-feira e passa a ser o quinto treinador a deixar de assumir uma categoria do Peixe.Aos 62 anos, Juary atuou em 229 jogos pelo Alvinegro e marcou 101 gols. Ele voltou ao clube no final do ano passado durante a gestão de transição de Orlando Rollo.

No Sub-15, que não está com treinos presenciais, Flávio Antunes, o Flavinho, também não é mais o técnico, mas permanecerá no Santos. O novo treinador será Raphael Bahia. Após a eliminação na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17, Elder Campos deixou o comando da equipe. O novo treinador é Gabriel Bussinger, ex-Avaí.Aarão Alves e do seu irmão, André, foram demitidos comando do Sub-20 e Rodrigo Chipp, que estava como auxiliar no Sub-23, assumiu a equipe. Ele terá Elder Campos, que estava no comando do Sub-17, como seu auxiliar. Edinho, filho do Rei Pelé, deixou o comando do Sub-23 e o Santos aguarda a resposta de Maurício Copertino para assumir o cargo