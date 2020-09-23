Ídolo do Real Madrid, Hugo Sánchez critica forma como foi conduzida saída de Suárez: 'Barcelona errou'

Um dos grandes ídolos da história do Real Madrid e com passagem marcante pelo clube merengue, o mexicano Hugo Sánchez criticou a direção do Barcelona pela forma que conduziu a situação envolvendo a iminente saída de Luis Suárez. O uruguiao está próximo de se tornar reforço do Atlético de Madrid, onde Sánchez também jogou.Em entrevista à "Radio Marca", que pertence ao jornal de mesmo nome, Hugo disse que o Barcelona não poderia tratá-lo da forma que o tratou e lembrou da amizade do camisa 9 com Messi.