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Ídolo do Real Madrid, Hugo Sánchez critica forma como foi conduzida saída de Suárez: 'Barcelona errou'

Mexicano foi ídolo no Real Madrid e também jogou no Atlético de Madrid, clube que Suárez atuará na temporada. Atacante fez último treino pelo Barcelona...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 17:36
Crédito: Divulgação
Um dos grandes ídolos da história do Real Madrid e com passagem marcante pelo clube merengue, o mexicano Hugo Sánchez criticou a direção do Barcelona pela forma que conduziu a situação envolvendo a iminente saída de Luis Suárez. O uruguiao está próximo de se tornar reforço do Atlético de Madrid, onde Sánchez também jogou.Em entrevista à "Radio Marca", que pertence ao jornal de mesmo nome, Hugo disse que o Barcelona não poderia tratá-lo da forma que o tratou e lembrou da amizade do camisa 9 com Messi.
- O Barcelona cometeu um erro com Luis Suárez. Se queria dar alegria a Messi, ele o protegia e Messi gosta de ter gente de confiança - disse Hugo Sánchez, que completou dizendo que o uruguaio deveria ficar:
- É um erro deixá-lo sair e não outro atacante.

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