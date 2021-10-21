Ídolo do Real Madrid afirma que paciência do clube com Eden Hazard pode acabar após esta temporada

Fernando Morientes, ex-atacante e ídolo do Real Madrid, afirmou que a paciência do clube espanhol com Eden Hazard pode estar próxima de acabar. Em entrevista ao "Daily Mail", o veterano disse que esta temporada é decisiva para o futuro do belga.- O Real Madrid tende a ser muito paciente com esse tipo de jogador. Sabemos que Hazard é muito bom, mas haverá o momento em que o clube deverá tomar uma decisão. Este ano é decisivo, crucial para ele e terá que mostrar o que vale. O clube, a torcida e os companheiros esperam o melhor de Hazard, mas não começou da melhor forma possível. O Real Madrid pode decidir que não esperará mais por ele.
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O atacante está em sua terceira temporada com a camisa merengue, mas tem contrato com o clube espanhol até 2024. Apesar de ter iniciado o ano como titular sob comando de Carlo Ancelotti, o belga perdeu espaço na equipe para Vinícius Júnior, que já anotou sete gols em 11 partidas.
Após chegar com status para ser o grande protagonista do Real Madrid desde a saída de Cristiano Ronaldo, Hazard tem decepcionado os fãs merengues. Sofrendo com diversas lesões, o atleta participou de apenas 43 partidas nos dois primeiros anos e tem passado mais tempo no departamento médico do que no campo de jogo.