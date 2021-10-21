Ídolo do Real Madrid afirma que paciência do clube com Eden Hazard pode acabar após esta temporada

Fernando Morientes, ex-atacante e ídolo do Real Madrid, afirmou que a paciência do clube espanhol com Eden Hazard pode estar próxima de acabar. Em entrevista ao "Daily Mail", o veterano disse que esta temporada é decisiva para o futuro do belga.- O Real Madrid tende a ser muito paciente com esse tipo de jogador. Sabemos que Hazard é muito bom, mas haverá o momento em que o clube deverá tomar uma decisão. Este ano é decisivo, crucial para ele e terá que mostrar o que vale. O clube, a torcida e os companheiros esperam o melhor de Hazard, mas não começou da melhor forma possível. O Real Madrid pode decidir que não esperará mais por ele.