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futebol

Ídolo do Palmeiras, Marcos volta a oferecer camisa 12 a Weverton, que se emociona

Ex-goleiro do Verdão manteve promessa de entregar número aposentado para goleiros ao atual camisa 21 alviverde em caso de título da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 15:15

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 15:15

Crédito: Reprodução
Enquanto aguardava para fazer seu exame antidoping após a partida entre Palmeiras e River Plate, Weverton, goleiro e um dos grandes destaques da classificação do Verdão, entrou em uma live com São Marcos, histórico antecessor da posição no clube e campeão da Libertadores de 1999.
O ídolo, que já havia prometido a histórica camisa 12 para o atual arqueiro do Palmeiras via redes sociais em caso de título da competição continental, voltou a tocar no assunto e mais uma vez afirmou que entregaria o manto nas mãos do amigo.
– E a 12, vai aceitar? Eu fiz essa promessa pra você: vou entregá-la na sua mão. Aí você pode decidir se aceita ou não – ofereceu Marcos.A camisa 12 está ‘aposentada’ para goleiros no Verdão desde que Marcão encerrou sua carreira, no final de 2012. Emocionado, Weverton agradeceu ao ídolo alviverde, mas fez questão de ressaltar que a aposentadoria do número é justa:
– Imagine a honra para mim. Mas você foi monstro demais e dedicou a vida inteira aqui. Foi justo aposentar, pois não foi só uma Libertadores ou Copa do Brasil, foi uma vida inteira pelo clube. Que responsa, Marcão. Você mexeu agora com o meu sentimento – respondeu o atual camisa 21.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Para receber a honraria de Marcos, Weverton ainda precisa vencer a final da Libertadores pelo Palmeiras, marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã. O Alviverde Imponente aguarda o vencedor da semifinal entre Santos e Boca Juniors, a ser disputada na noite desta quarta-feira (13), para conhecer seu adversário.
Confira o momento em vídeo:

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