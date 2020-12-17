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Ídolo do Palmeiras, Marcos dá recado a Weverton: ‘Traz a Libertadores, entrego a 12 na sua mão’

Empolgado com campanha alviverde na competição continental, 'Santo' fez pedido e promessa ao atual goleiro do Verdão, via comentário nas redes sociais
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LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 12:30

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 12:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Marcos, ídolo do Palmeiras, fez um comentário emblemático em uma publicação do atual arqueiro alviverde, Weverton, na noite desta quarta-feira (16), no Instagram. O post em questão exibia um vídeo de uma defesa à queima-roupa do camisa 21 na partida entre Palmeiras e Libertad-PAR, disputada na última terça-feira (15), e o ex-goleiro aproveitou a ocasião para fazer um pedido e uma promessa ao seu sucessor na meta do Verdão:
Marcos fez história no Verdão ao conquistar a Libertadores de 1999 vestindo a camisa 12. Desde que se aposentou, ao final de 2012, o número também foi ‘aposentado’ pelo clube, com exceção de competições continentais. Nelas, geralmente há uma limitação de numeração entre 1 e 30, e não resta escolha senão escolher alguém para herdar esse posto.
No entanto, goleiro algum jamais voltou a vestir esse número no Palmeiras desde que o Santo ‘pendurou as luvas’, tendo ficado restrito somente a jogadores de linha. Agora, Weverton recebe essa chance do próprio Marcos, com a condição de ganhar a Copa Libertadores.
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O Verdão volta a campo pela competição da Conmebol, para disputar a partida de ida da semifinal, na primeira semana de janeiro de 2021, contra o vencedor do duelo entre River Plate-ARG e Nacional-URU. Os argentinos abriram dois gols de vantagem no primeiro jogo e a definição ocorrerá na noite desta quinta-feira (17).

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