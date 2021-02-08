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Ídolo do Palmeiras, Marcos consola Luan após ‘falha’ em Mundial: ‘Conheço a culpa’

Goleiro também ficou marcado por erro em um jogo da competição internacional em 1999
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LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 18:25

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:25

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos, fez um post nesta segunda-feira (08), em seu Instagram, com uma mensagem de apoio ao zagueiro Luan García após a ‘falha’ ao conceder um pênalti no jogo contra o Tigres-MEX pela semifinal do Mundial de Clubes.O Santo relembrou o sentimento de ser culpabilizado pela derrota em um Mundial, visto que também falhou na edição de 1999, e disse que errar faz parte.
– Força aí, Luan. Agora entra aquela história, perdemos por sua culpa, coisa que conheço há 20 anos. Você é fera! Tomar um gol faz parte, fazer um gol também – publicou o ídolo da torcida alviverde. Não só para Luan, Marcos também postou um vídeo mandando forças a todo o atual elenco do Palmeiras, parabenizando os atletas e a comissão técnica pelo esforço e pelas conquistas na atual temporada.
– Vocês são guerreiros. Não se esqueçam que nós somos campeões da América. Não é motivo para abaixar a a cabeça – disse ele referindo-se à recente eliminação. >> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Sem moleza: Lembre como foram as semifinais dos sul-americanos em Mundiais desde 2005O Palmeiras despede-se do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (11), às 12h (horário de Brasília) contra o Al-Ahly, em jogo válido pela disputa de terceiro lugar da competição.

Este vídeo pode te interessar

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