Ídolo do Palmeiras, Marcos consola Luan após ‘falha’ em Mundial: ‘Conheço a culpa’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos, fez um post nesta segunda-feira (08), em seu Instagram, com uma mensagem de apoio ao zagueiro Luan García após a ‘falha’ ao conceder um pênalti no jogo contra o Tigres-MEX pela semifinal do Mundial de Clubes.O Santo relembrou o sentimento de ser culpabilizado pela derrota em um Mundial, visto que também falhou na edição de 1999, e disse que errar faz parte.

– Força aí, Luan. Agora entra aquela história, perdemos por sua culpa, coisa que conheço há 20 anos. Você é fera! Tomar um gol faz parte, fazer um gol também – publicou o ídolo da torcida alviverde. Não só para Luan, Marcos também postou um vídeo mandando forças a todo o atual elenco do Palmeiras, parabenizando os atletas e a comissão técnica pelo esforço e pelas conquistas na atual temporada.