Ídolo do Fluminense, Fred é convidado para colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred foi convidado para colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã. Ele recebeu o convite neste sábado, antes da partida contra o Criciúma, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. O atacante é o maior artilheiro do Maracanã no século XXI, com 62 gols marcados. A cerimônia deve acontecer nas próximas semanas.

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- Isso para mim é a realização de um sonho. O Maracanã é o estádio mais importante do futebol mundial, reconhecido em todos os lugares do mundo. Só me traz a lembrança de quando eu era uma criança e tinha o sonho de me tornar jogador profissional. Hoje vejo onde Deus me colocou - disse o jogador.

- É um privilégio ficar marcado na história e colocar meus pés junto com Pelé, Garrincha, Zico, Zagallo. É motivo de muito orgulho e agradeço a Deus primeiramente, à minha família que me ajudou a realizar este sonho e também ao Fluminense. Obrigado por tudo, vocês fazem parte disso - completou.​Veja os confrontos da Copa do Brasil