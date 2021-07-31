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Ídolo do Fluminense, Fred é convidado para colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã

Atacante é o maior artilheiro do estádio no século XXI, com 62 gols marcados; cerimônia deve acontecer nas próximas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 15:23

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 15:23

Crédito: Lucas Merçon/FFC
Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred foi convidado para colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã. Ele recebeu o convite neste sábado, antes da partida contra o Criciúma, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. O atacante é o maior artilheiro do Maracanã no século XXI, com 62 gols marcados. A cerimônia deve acontecer nas próximas semanas.
+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas
- Isso para mim é a realização de um sonho. O Maracanã é o estádio mais importante do futebol mundial, reconhecido em todos os lugares do mundo. Só me traz a lembrança de quando eu era uma criança e tinha o sonho de me tornar jogador profissional. Hoje vejo onde Deus me colocou - disse o jogador.
- É um privilégio ficar marcado na história e colocar meus pés junto com Pelé, Garrincha, Zico, Zagallo. É motivo de muito orgulho e agradeço a Deus primeiramente, à minha família que me ajudou a realizar este sonho e também ao Fluminense. Obrigado por tudo, vocês fazem parte disso - completou.​Veja os confrontos da Copa do Brasil
​Fred será o 124º atleta, o 105º do futebol a entrar no seleto grupo que já conta com nomes como Pelé, Marta, Rivellino, Romário, Messi, Eusébio, Beckenbauer dentre outros. O convite foi entregue pela Suderj e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

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