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futebol

Ídolo do Flamengo, Nunes parabeniza Gabigol por marca histórica: 'Grande artilheiro"

Atacantes estão igualados na quinta posição de maiores artilheiros da história do Flamengo no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 13:25
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com o golaço diante do Grêmio nesta quinta-feira, Gabriel Barbosa quebrou mais uma marca histórica com a camisa do Flamengo. Este foi o 34º gol do atacante pelo clube em edições do Campeonato Brasileiro, igualando o número de Nunes e se tornando um dos cinco maiores artilheiros do clube na história da competição.
+ ATUAÇÕES: Gabigol brilha e comanda vitória do Flamengo sobre o GrêmioNas redes sociais, Gabigol postou uma imagem ressaltando a honra de igualar a marca de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Em seguida, Nunes respondeu a publicação e ainda gravou um vídeo parabenizando o atual artilheiro rubro-negro.
- Fiquei muito feliz do Gabigol igualar comigo. Então quero parabenizar esse grande artilheiro do Flamengo por ter encostado na artilharia junto comigo e desejar muita sorte para ele. Que Deus abençoe e ele resolva, junto com todos os companheiros, os problemas do Flamengo dentro de campo e se torne um grande artilheiro. Estamos aqui torcendo. Um grande abraço e saudações rubro-negras. - disse Nunes no vídeo.+ Veja mais notícias do Flamengo+ Fla na cola do líder: confira a tabela completa do Brasileirão MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM BRASILEIROS- 1971-2021
1º - Zico - 135 gols m 249 jogos2º - Bebeto - 41 gols em 95 jogos3º - Renato Abreu - 40 gols em 164 jogos4º - Romário - 37 gols em 62 jogos5º - Gabigol - 34 gols em 48 jogosNunes - 34 gols em 68 jogos7º - Petkovic - 31 gols em 98 jogos8º - Tita - 29 gols em 101 jogosLéo Moura - 29 gols em 315 jogos10º - Obina - 28 gols em 115 jogos

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