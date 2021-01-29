Ídolo do Flamengo, Nunes parabeniza Gabigol por marca histórica: 'Grande artilheiro"

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Com o golaço diante do Grêmio nesta quinta-feira, Gabriel Barbosa quebrou mais uma marca histórica com a camisa do Flamengo. Este foi o 34º gol do atacante pelo clube em edições do Campeonato Brasileiro, igualando o número de Nunes e se tornando um dos cinco maiores artilheiros do clube na história da competição.

+ ATUAÇÕES: Gabigol brilha e comanda vitória do Flamengo sobre o GrêmioNas redes sociais, Gabigol postou uma imagem ressaltando a honra de igualar a marca de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Em seguida, Nunes respondeu a publicação e ainda gravou um vídeo parabenizando o atual artilheiro rubro-negro.

- Fiquei muito feliz do Gabigol igualar comigo. Então quero parabenizar esse grande artilheiro do Flamengo por ter encostado na artilharia junto comigo e desejar muita sorte para ele. Que Deus abençoe e ele resolva, junto com todos os companheiros, os problemas do Flamengo dentro de campo e se torne um grande artilheiro. Estamos aqui torcendo. Um grande abraço e saudações rubro-negras. - disse Nunes no vídeo.+ Veja mais notícias do Flamengo+ Fla na cola do líder: confira a tabela completa do Brasileirão MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM BRASILEIROS- 1971-2021