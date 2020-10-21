Ídolo do Flamengo defende rodízio promovido por Dome e exalta dupla: 'Tem que jogar sempre'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após um início com muita desconfiança por parte da torcida, Domenéc Torrent deu a volta por cima e caiu nas graças da maioria dos rubro-negros. Em meio à maratona de jogos e ao surto de Covid-19, o treinador catalão optou por rodar o elenco para evitar desgastes e manter todos os jogadores motivados. Apesar de algumas críticas pela falta de regularidade na escalação, o rodízio foi defendido por um ídolo do Flamengo, o ex-meia Sávio.Em entrevista ao site da ESPN Brasil, o ex-jogador admitiu que as trocas constantes podem deixar a torcida na bronca, principalmente por conta das conquistas de 2019, que tinha um time-base. Por outro lado, para Sávio, essa opção por não repetir escalação é bem recebida entre os atletas.

– A questão de rodar muito o time, você vai agradar a muitos jogadores, porque se sentem mais confiantes e sabem que terão certa oportunidade. Agora, é claro, se pegar bem o torcedor, ele não gosta que rode o time. Principalmente quando se vem de um 2019 de um time formado praticamente com 11 jogadores.Perguntado sobre a disputa entre Pedro e Gabigol, Sávio preferiu não opinar sobre quem deve ser o titular no comando do ataque rubro-negro. Segundo o ex-jogador, todos os jogadores do elenco deveriam participar do rodízio, com exceção de dois meio-campistas: Everton Ribeiro e Arrascaeta.

- Vou deixar essa bomba para o Dome (sobre escalar Pedro ou Gabigol). São muitos jogadores e de muito talento. Sou suspeito, porque particularmente gosto de dois e que, para mim, têm que jogar sempre (risos). Fica difícil, sou muito fã, já falei algumas vezes, do Everton Ribeiro. É um jogador com um talento a nível nacional diferenciado. Pensa a todo momento, que taticamente é muito bom, antevê as jogadas.

- E também gosto muito do Arrascaeta. Então, para mim, esses dois têm que jogar sempre. Com esses dois jogando, o Dome, com o resto, quebra a cabecinha dele - completou Sávio.