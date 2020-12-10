Ídolo do Botafogo, Jefferson faz cobrança: 'Tem que entregar tudo em campo. Parece que jogaram a toalha'

Se parece estar difícil para o Botafogo no contexto atual, um conselho de quem viveu o clube pode cair bem. Após a derrota por 4 a 0 para o São Paulo, nesta quarta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Jefferson, terceiro jogador com mais partidas na história do clube, mandou um recado ao elenco.

Confira a tabela do BrasileirãoNa bronca pela falta de vontade e entrega dos jogadores, o ex-goleiro falou que é preciso deixar tudo dentro de campo para escapar da zona de rebaixamento. Além disto, afirmou que a impressão é que os atletas já aceitaram um destino.

- Hoje estou aqui desse lado, mas já estive do lado de vocês. Sei que não está fácil. Ganhar, perder... Faz parte. Mas tem que entregar mais dentro de campo, tem que entregar tudo de campo. Parece que já jogaram a toalha, aceitaram a situação. Não vê ninguém revoltado dentro de campo, não vê ninguém chamando a responsabilidade, de cabeça baixa. Às vezes parece que está apenas esperando o campeonato acabar. É sangue no olho e lutar. Tem que lutar até o fim - disse, no Instagram.