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Ídolo do Botafogo e Furacão da Copa de 70, Jairzinho venceu a Covid-19 e vai receber alta nesta segunda

Já vacinado, ídolo brasileiro estava internado desde o final do mês de agosto, mas já se encontra recuperado da doença...
LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 16:15

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:15

Crédito: Divulgação
Ótima notícia. Recuperado da Covid-19, o ex-jogador Jairzinho receberá alta nesta segunda-feira. O ídolo do Botafogo, de 76 anos, estava internado com a doença desde o dia 28 de agosto.
> Confira a tabela e os jogos do Botafogo na Série BJairzinho, já vacinado, foi internado no final de agosto mas já apresentava um quadro estável. O ídolo brasileiro chegou ao hospital com uma pneumonia viral causada pela Covid-19. Após nove dias internado, o campeão mundial pela seleção em 1970 já se encontra recuperado da doença.
+ Renovação de Chay, Rafael e vitória na Série B... Botafogo viveu 'semana perfeita'
O Botafogo, que tem Jairzinho como um dos maiores ídolos de sua história, publicou nas redes sociais comemorando a alta do ídolo, e também, desejando ao ex-jogador uma boa recuperação.
- O Furacão vai receber alta! Jairzinho venceu a Covid-19 e vai receber alta hoje. Desejamos uma ótima recuperação ao nosso ídolo!

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