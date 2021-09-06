Ídolo do Botafogo e Furacão da Copa de 70, Jairzinho venceu a Covid-19 e vai receber alta nesta segunda

Crédito: Divulgação

Ótima notícia. Recuperado da Covid-19, o ex-jogador Jairzinho receberá alta nesta segunda-feira. O ídolo do Botafogo, de 76 anos, estava internado com a doença desde o dia 28 de agosto.

> Confira a tabela e os jogos do Botafogo na Série BJairzinho, já vacinado, foi internado no final de agosto mas já apresentava um quadro estável. O ídolo brasileiro chegou ao hospital com uma pneumonia viral causada pela Covid-19. Após nove dias internado, o campeão mundial pela seleção em 1970 já se encontra recuperado da doença.

+ Renovação de Chay, Rafael e vitória na Série B... Botafogo viveu 'semana perfeita'

O Botafogo, que tem Jairzinho como um dos maiores ídolos de sua história, publicou nas redes sociais comemorando a alta do ídolo, e também, desejando ao ex-jogador uma boa recuperação.