Ídolo do Botafogo, Afonsinho aprova retorno de Carli: 'Acho fundamental ter uma pessoa assim no grupo'

Na última sexta-feira, o Botafogo acertou o retorno do zagueiro Joel Carli ao clube. A volta do argentino foi aprovada não somente pela torcida, como também por um ídolo do Glorioso. Em entrevista à Botafogo TV, Afonsinho destacou que é importantes ter um jogador como Carli no plantel.+Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre- O comportamento dele sempre foi de liderança, todas as atitudes dele. Eu acho fundamental ter uma pessoa assim no grupo de jogadores porque a coisa caminha bem melhor.