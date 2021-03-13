Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ídolo do Botafogo, Afonsinho aprova retorno de Carli: 'Acho fundamental ter uma pessoa assim no grupo'
futebol

Ídolo do Botafogo, Afonsinho aprova retorno de Carli: 'Acho fundamental ter uma pessoa assim no grupo'

Botafogo acertou o retorno de Joel Carli na última sexta-feira...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 20:30
Crédito: Reprodução
Na última sexta-feira, o Botafogo acertou o retorno do zagueiro Joel Carli ao clube. A volta do argentino foi aprovada não somente pela torcida, como também por um ídolo do Glorioso. Em entrevista à Botafogo TV, Afonsinho destacou que é importantes ter um jogador como Carli no plantel.+Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre- O comportamento dele sempre foi de liderança, todas as atitudes dele. Eu acho fundamental ter uma pessoa assim no grupo de jogadores porque a coisa caminha bem melhor.
O Botafogo vai a campo contra o Bangu neste sábado, às 21h05, no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados