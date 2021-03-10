Ídolo da Juventus, Del Piero dispara após eliminação para o Porto na Champions: 'Precisa de um momento de mudança'

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Nesta terça-feira, a Juventus foi eliminada para o Porto nas oitavas de final da Champions League. Após a partida, o ex-jogador e ídolo da Juventus, Alessandro Del Piero, não poupou críticas ao time, e disse que o clube precisa de mudanças.

Veja o mata-mata da Champions League- Tem que haver uma mudança. Não cabe a nós dizer o que precisa mudar, mas evidentemente a Juventus precisa engolir isso e olhar para os aspectos positivos e se concentrar na Série A. Tem que haver uma reação. Tem que haver um momento de mudança - disse Del Piero.

O ídolo da Juventus aproveitou o momento para fazer críticas ao jogo da equipe, e também não deixou de criticar a atuação de Cristiano Ronaldo.

- Temos de destacar um jogo decididamente moderado de Cristiano Ronaldo , ele tem a sua responsabilidade. Ele é o líder desta equipe. Mas ele não é o único culpado. Eles jogaram grande parte do jogo na superioridade numérica, ele teve que criar mais - falou o ex-jogador.