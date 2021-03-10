Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ídolo da Juventus, Del Piero dispara após eliminação para o Porto na Champions: 'Precisa de um momento de mudança'
futebol

Ídolo da Juventus, Del Piero dispara após eliminação para o Porto na Champions: 'Precisa de um momento de mudança'

Ex-jogador da equipe italiana mostrou-se indignado com a eliminação nas oitavas de final da Champions League...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 21:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 21:16
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Nesta terça-feira, a Juventus foi eliminada para o Porto nas oitavas de final da Champions League. Após a partida, o ex-jogador e ídolo da Juventus, Alessandro Del Piero, não poupou críticas ao time, e disse que o clube precisa de mudanças.
Veja o mata-mata da Champions League- Tem que haver uma mudança. Não cabe a nós dizer o que precisa mudar, mas evidentemente a Juventus precisa engolir isso e olhar para os aspectos positivos e se concentrar na Série A. Tem que haver uma reação. Tem que haver um momento de mudança - disse Del Piero.
O ídolo da Juventus aproveitou o momento para fazer críticas ao jogo da equipe, e também não deixou de criticar a atuação de Cristiano Ronaldo.
- Temos de destacar um jogo decididamente moderado de Cristiano Ronaldo , ele tem a sua responsabilidade. Ele é o líder desta equipe. Mas ele não é o único culpado. Eles jogaram grande parte do jogo na superioridade numérica, ele teve que criar mais - falou o ex-jogador.
Após a eliminação nas oitavas de final da Champions League, a Juventus enfrenta, às 14h (de Brasília) deste domingo, o Cagliari, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr
Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados