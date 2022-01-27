Identificado com Mbappé, Endrick projeta futuro no Palmeiras: 'Vamos passar muitos anos juntos'

Dois dias após conquistar a Copinha pelo Palmeiras, Endrick concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol, nesta quinta-feira, ao lado de Pedro Bicalho e Mateus, seus companheiros de título. Entre os assuntos que a joia comentou, estava o futuro dele no clube e como lida com as especulações com seu nome. Além disso, o garoto disse se identificar com Mbappé, do PSG.

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Com apenas 15 anos e um futebol que tem encantado o mundo, o atacante despertou interesse de várias potências europeias nessas últimas semanas. Apesar disso, ele prefere ficar alheio aos comentários e foca no Verdão.

- Tento focar no Palmeiras, tento deixar isso de lado, deixo com os meus empresários e todo o estafe do Palmeiras, fico tranquilo sobre isso, fico com a minha família, deixo a minha cabeça de lado, diante dessas especulações, e deixo meus empresários trabalharem nisso - disse antes de completar:

- A humildade é essencial para essa fase, que é a fama, e a minha família, o pessoal que está do meu lado, meus empresários, sempre estão falando para eu não me exaltar, o clube e todo o estafe também falam isso, que é o que eu mais prezo, a humildade é essencial na minha vida. Então eu tento deixar de lado as redes sociais. Claro que não tem como fugir, eu vou saber de algumas coisas sim, sempre mantendo a humildade e deixando Deus conduzir.Apesar de buscar ficar longe das especulações, o garoto sabe que com esse potencial seu futuro é na Europa. No entanto, enquanto isso, ele espera permanecer no clube por muito tempo e seguir conquistando títulos.

- Não tem uma certa idade (para ficar no clube), deixo Deus conduzir tudo isso, enquanto eu estiver aqui, vou querer buscar mais títulos e seu Deus quiser vamos passar muitos anos juntos - disse Endrick, que comentou sua inspiração em Mbappé e os aprendizados no Campeonato Francês:

- Ligue 1 é um campeonato muito bom, creio que todos os jogadores são de ponta, jogadores de Seleção Brasileira, acompanha bastante, gosto dos jogadores, acompanhou Mbappé, um cara que eu me identifico bastante. É um campeonato que você aprende muito, é um campeonato de ponta e eu aprendo muito com os jogadores de lá - argumentou o jovem.

Durante a pré-temporada do time profissional, Endrick teve a oportunidade de treinar com o elenco e até fez um jogo-treino, o que despertou a possibilidade de ele ser levado para o Mundial de Clubes, o que Abel Ferreira rechaçou prontamente e recomendou que, nesta idade, o garoto deve pensar em ir para Disney. A joia palmeirense concordou com as palavras do técnico português.

- É muito diferente, eu com 15 anos, não esperava fazer jogos-treino, mas agradeço a comissão por acreditar no meu potencial, consegui fazer um jogo no profissional e é muito diferente da base, creio que tenho muito a aprender e, se Deus quiser, lá na frente vou estar definitivo no profissional e é só agradecer - declarou antes de completar: