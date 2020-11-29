Identificação e boa relação com os atletas: os motivos pelo retorno de Barroca ao Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Situações drásticas clamam por pessoas que conhecem e estão ambientadas com a realidade do dia a dia. Diante das questões de saúde envolvendo Ramón Díaz, a diretoria do Botafogo não teve dúvidas em buscar Eduardo Barroca, que estava no Vitória, para assumir o clube. Identificado e com história nos corredores do Estádio Nilton Santos, ele chega ao clube com a necessidade de resultados a curto prazo.

Barroca, durante a entrevista coletiva de apresentação, não fez questão de esconder que a relação que possui com o Botafogo não limita-se apenas ao ambiente profissional, partindo também para um meio pessoal. Foi no Alvinegro que Eduardo, como treinador do sub-20, conquistou praticamente tudo no âmbito das categorias de base e teve a primeira chance definitiva em âmbito profissional.

A identificação e entender o momento atual do clube pesaram para a diretoria buscar Eduardo Barroca. As negociações com o Vitória não foram complicadas - o treinador pediu liberação junto ao presidente Paulo Carneiro e teve o pedido concedido.

O novo treinador passou a comandar o dia a dia do Alvinegro desde o último sábado, dando o primeiro treinamento no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Como o Botafogo utiliza muitos jogadores oriundos das categorias de base, Barroca já trabalhou com boa parte do atual elenco do Alvinegro em algum momento da carreira. Outro caso é Pedro Raul, atacante titular do técnico no Atlético-GO na reta final da Série B no ano passado.