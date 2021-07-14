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Ícone do Santos, Clodoaldo será assessor do presidente Andres Rueda

Ex-jogador recusou vaga no Comitê de Gestão, mas irá ajudar o presidente com futebol...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 14:00

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 14:00

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Uma das maiores figuras do Santos, Clodoaldo Tavares Santana está de volta ao clube. Ele será o assessor especial da presidência para assuntos de futebol, cargo sem remuneração. Antes, Clodoaldo recusou o convite para se tornar membro do Comitê de Gestão e substituir José Renato Quaresma, que renunciou ao cargo no início de junho devido a problemas de saúde.- Sem dúvida é uma pessoa que poderá contribuir muito com a gestão, com todo a sua experiência e conhecimento sobre o Santos - ressaltou o presidente Andres Rueda.Campeão pelo Santos e pela Seleção Brasileira, o ex-volante Clodoaldo tem 71 anos. No Peixe foram 510 jogos, 13 gols e oito taças conquistadas. “Corró”, como era conhecido desde a infância, estreou na equipe principal do Santos quando tinha apenas 16 anos. Conquistou os títulos: Brasileiro (1968), Paulista (1967/68/69/73 e 78), da Recopa Sul-Americana e Mundial (1968). Clodoaldo se aposentou aos 29 anos, depois de seguidas lesões no joelho.

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