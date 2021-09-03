Iberleague atrai olheiros de grandes clubes brasileiros para a Bahia

Crédito: Etapa baiana ocorrerá nos próximos três finais de semana no mês de setembro (Pietro Carpi/Divulgação/Assessoria de Imprensa

Presente em mais de 25 países, a Iberleague, uma das principais competições de futebol de base do mundo, vai movimentar a Arena Evo, na cidade baiana de Lauro de Freitas, nos próximos três finais de semana do mês de setembro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom 52 equipes e 800 atletas inscritos para disputar os títulos de categorias que vão do Sub-9, ao Sub-15, o evento vai contar com a presença de olheiros de clubes importantes do cenário nacional como Atlético-MG, Bahia, Vitória e Jacuipense.

- A ideia é sempre atrair os melhores eventos e profissionais para o nosso complexo. A Iberleague é um grande celeiro de talentos para o futebol nacional. Nas últimas edições, mais de 40 atletas foram selecionados por clubes como São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Atlético-GO e Flamengo. Temos certeza que nossos talentos também vão arrebentar e serão escolhidos pelos representantes dos grandes clubes presentes - destaca João Carlos, executivo da Arena Evo.

De acordo com Márcio Lima, diretor da competição no Brasil, a experiência vivenciada pelos atletas e familiares vai além das quatro linhas. -

Respeitando todos os protocolos de segurança, oferecemos entretenimento, uma fan zone e áreas de serviço para potencializar a experiência de todos. Priorizamos esse espaço para que os jovens possam passar tempo no complexo, interagindo com diversas crianças e criando um intercâmbio esportivo e cultural - explica.

A Iberleague vai acontecer num total de 20 estados do país e com disputas classificatórias para uma etapa nacional. Os vencedores da Iberleague no Brasil garantirão vaga no torneio internacional que reunirá os campeões dos outros 26 países envolvidos na disputa.