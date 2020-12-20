Iago Maidana não esconde frustração com empate: 'Gosto de derrota'

Crédito: Divulgação/Sport

Apesar de estar nos arredores da zona de rebaixamento e enfrentando um time da parte de cima da tabela do Brasileirão, o Sport julgou com um sabor ruim o empate em 1 a 1 diante do Grêmio na Ilha do Retiro.

Na declaração logo depois do compromisso dada pelo zagueiro Iago Maidana, o desempenho apresentado pela equipe ao longo do confronto justificava uma possível vitória dos anfitriões que consolidaria a segunda no torneio sobre os gaúchos já que, no turno, o Leão da Ilha venceu na Arena por 2 a 1:

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- Resultado ruim, com gosto de derrota. Fomos superior, conseguimos fazer o nosso jogo. É cuidar nestes detalhes, a gente vinha perdendo em detalhes. Agora é erguer a cabeça.