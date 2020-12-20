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futebol

Iago Maidana não esconde frustração com empate: 'Gosto de derrota'

Zagueiro do Sport entende que equipe poderia ter obtido a segunda vitória contra o Grêmio na competição...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 22:26

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 22:26

Crédito: Divulgação/Sport
Apesar de estar nos arredores da zona de rebaixamento e enfrentando um time da parte de cima da tabela do Brasileirão, o Sport julgou com um sabor ruim o empate em 1 a 1 diante do Grêmio na Ilha do Retiro.
Na declaração logo depois do compromisso dada pelo zagueiro Iago Maidana, o desempenho apresentado pela equipe ao longo do confronto justificava uma possível vitória dos anfitriões que consolidaria a segunda no torneio sobre os gaúchos já que, no turno, o Leão da Ilha venceu na Arena por 2 a 1:
+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO
- Resultado ruim, com gosto de derrota. Fomos superior, conseguimos fazer o nosso jogo. É cuidar nestes detalhes, a gente vinha perdendo em detalhes. Agora é erguer a cabeça.
Em 14º com 29 pontos, o Sport vai encerrar seus jogos em 2020 fazendo uma visita ao Goiás, na cidade de Goiânia, às 19h do próximo sábado (26).

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