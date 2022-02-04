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futebol

Hyoran vibra com a atuação diante do São Paulo

Meio-campista foi um dos principais destaques do Massa Bruta diante do Tricolor...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 15:22
Contratado no início da temporada, o meia Hyoran é um dos destaques do Red Bull Bragantino sob o comando de Mauricio Barbieri.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Na noite da última quinta-feira, o meia anotou um gol e deu duas assistências na vitória do seu time em cima do São Paulo por 4 a 3.
Após o confronto, Hyoran não escondeu a felicidade pelo bom momento no Bragantino e garantiu que a atuação ficará marcada em sua história.
‘Uma vitória excepcional. Jogo, com certeza, marcante para mim. Quero destacar a entrega de todo mundo. Time não baixou a guarda, fomos coroados com os três pontos, que era o principal’, afirmou.
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O Bragantino volta a campo no próximo domingo, quando encara a Ferroviária, na Fonte Luminosa.
Crédito: (Foto:DennyCesare/Ag.Paulistão

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