Hyoran vibra com a atuação diante do São Paulo

Contratado no início da temporada, o meia Hyoran é um dos destaques do Red Bull Bragantino sob o comando de Mauricio Barbieri.

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Na noite da última quinta-feira, o meia anotou um gol e deu duas assistências na vitória do seu time em cima do São Paulo por 4 a 3.

Após o confronto, Hyoran não escondeu a felicidade pelo bom momento no Bragantino e garantiu que a atuação ficará marcada em sua história.

‘Uma vitória excepcional. Jogo, com certeza, marcante para mim. Quero destacar a entrega de todo mundo. Time não baixou a guarda, fomos coroados com os três pontos, que era o principal’, afirmou.

Calendário

O Bragantino volta a campo no próximo domingo, quando encara a Ferroviária, na Fonte Luminosa.