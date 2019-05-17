Humilde e sentado no chão, Richarlison vai na contramão do mundo da bola

Na última hora que antecedeu a convocação dos jogadores brasileiros para a Copa América 2019, nesta sexta-feira (17), a casa dos avós paternos do capixaba Richarlison já estava cheia. Da irmã caçula do atacante, à bisavó dele de 87 anos: todos estavam na expectativa da primeira convocação do menino de Nova Venécia para uma competição oficial com a amarelinha.
Às 10h30, vestindo a camisa do Everton – time inglês pelo qual o filho joga atualmente na Premier League –, Antônio relembrou brevemente a trajetória do menino e admitiu o nervosismo. “Acho que ele foi convocado para os amistosos pela dedicação e pelo foco que ele tem; mas, agora, é diferente. Vamos comemorar muito se ele for convocado”, adiantou.
"os 87 anos, nunca tive problema de pressão alta ou baixa, mas hoje tenho certeza que ela subi"
No período pós-Copa do Mundo, Richarlison foi um dos sete jogadores que foram convocados para todos os amistosos. “Tenho esperança que ele se mantenha sendo o maior marcador na Copa América; e já profetizei que será na Copa de 2022”, comentou o pai Antônio.
Quebrando o misto de tensão e ansiedade que pairava na casa localizada no bairro Monte Castelo, estava a bisavó do atacante. Aos 87 anos, Dona Julita exigiu que o próximo gol do bisneto fosse dedicado a ela e até arriscou a coreografia da dança do pombo, marca de Richarlison nas comemorações ao balançar as redes dentro de campo.
“Já fazia mais de um ano que não o via, estou muito feliz de rever meu bisneto”, admitiu alegre. “Eu sempre acompanho os jogos. Na minha TV não consigo ver todos, mas aí eu pego o telefone e pergunto para o meu genro como está a partida e se ‘Charlinho’ já fez gol. Se sim, é nessa hora que grito”, contou Dona Julita.
Pouco depois das 11h, chegou o momento esperado. Treinador da Seleção,
começou a pronunciar os nomes dos convocados. Primeiro os goleiros, seguidos pelos defensores. Os atacantes ficaram para o final, e Richarlison foi o 23º jogador chamado. Ou seja, o último da lista. No instante final, então, cerca de 40 pessoas começaram a comemorar na sala da casa.
“O coração estava apertado, mas eu tinha certeza, pela minha intuição de mãe, que ele seria convocado. É o sonho dele virando realidade e um enorme presente para todos nós”, comemorou Vera Lúcia. “Desde pequeno, ele fugia da escola para jogar bola e me dizia que um dia estaria na Premier League e na Seleção Brasileira. Hoje é tudo verdade”, disse entre sorrisos.