Hulk x Gabigol: artilheiros buscam primeiros gols contra rival em duelo à parte na Supercopa do Brasil

Quando Atlético-MG e Flamengo entram em campo, as esperanças de gol das respectivas torcidas são depositadas em Hulk e Gabriel Barbosa. Diante disto, os artilheiros do futebol brasileiro em 2021 protagonizam um duelo à parte neste domingo, pela Supercopa do Brasil na Arena Pantanal, com um "tabu" a ser quebrado. Nenhum dos dois marcou contra o rival nos confrontos que disputou pelo Galo - caso de Hulk desde 2021 - e Fla - caso de Gabi desde 2019.Se passou em branco nos dois encontros com o Flamengo em 2021, Hulk foi o grande nome do Galo campeão brasileiro e da Copa do Brasil, com 36 gols e 13 assistências em 68 partidas. O fato de não ter colocado nenhuma bola na rede do Atlético-MG também não impediu Gabigol de alcançar marcas expressivas pelo Rubro-Negro, como os 104 gols em 38 adversários em 2019, 2020 e 2021.Os dois artilheiros começaram esta temporada da mesma maneira: balançando as redes adversárias. No Campeonato Mineiro, Hulk tem quatro jogos e quatro gols. Gabigol, no Carioca, marcou um gol a menos nas mesmas quatro partidas. Por todo esse histórico, a expectativa é por gols de artilheiros - seja ele do Galo ou do Fla - neste domingo, na Arena Pantanal, na Supercopa do Brasil de 2022.COPA DO MUNDO NO HORIZONTE