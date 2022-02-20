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Hulk x Gabigol: artilheiros buscam primeiros gols contra rival em duelo à parte na Supercopa do Brasil

Referências dos ataques do Atlético-MG e do Flamengo, Hulk e Gabigol ainda não fizeram gols em confrontos com os adversários deste domingo, na Supercopa do Brasil, em Cuiabá...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 05:00
Quando Atlético-MG e Flamengo entram em campo, as esperanças de gol das respectivas torcidas são depositadas em Hulk e Gabriel Barbosa. Diante disto, os artilheiros do futebol brasileiro em 2021 protagonizam um duelo à parte neste domingo, pela Supercopa do Brasil na Arena Pantanal, com um "tabu" a ser quebrado. Nenhum dos dois marcou contra o rival nos confrontos que disputou pelo Galo - caso de Hulk desde 2021 - e Fla - caso de Gabi desde 2019.Se passou em branco nos dois encontros com o Flamengo em 2021, Hulk foi o grande nome do Galo campeão brasileiro e da Copa do Brasil, com 36 gols e 13 assistências em 68 partidas. O fato de não ter colocado nenhuma bola na rede do Atlético-MG também não impediu Gabigol de alcançar marcas expressivas pelo Rubro-Negro, como os 104 gols em 38 adversários em 2019, 2020 e 2021.Os dois artilheiros começaram esta temporada da mesma maneira: balançando as redes adversárias. No Campeonato Mineiro, Hulk tem quatro jogos e quatro gols. Gabigol, no Carioca, marcou um gol a menos nas mesmas quatro partidas. Por todo esse histórico, a expectativa é por gols de artilheiros - seja ele do Galo ou do Fla - neste domingo, na Arena Pantanal, na Supercopa do Brasil de 2022.COPA DO MUNDO NO HORIZONTE
Em momentos distintos das carreiras, Hulk, de 35 anos, e Gabigol, de 25, têm no horizonte um mesmo objetivo: disputar a Copa do Mundo do Catar. Com histórico pela Seleção Brasileira, principalmente entre 2012 e 2016, o atacante do Galo foi convocado por Tite, e disputou uma partida em setembro de 2021.
Já o camisa 9 rubro-negro tem sido chamado pelo treinador regularmente desde junho de 2021. Neste período, atuou 13 vezes pela Seleção Brasileira. Gabi não esconde que tem como missão defender o Brasil no Catar, e não mede esforços para isso. Por exemplo, antecipou o fim das férias em janeiro.ATUAÇÕES DE HULK, PELO ATLÉTICO-MG, CONTRA O FLAMENGO:​30/10/21 - 29ª rodada do BrasileirãoFlamengo 1x0 Atlético-MG, no Maracanã (Hulk titular)Gol de Michael, para o Flamengo
7/7/21 - 10ª rodada do BrasileirãoAtlético-MG 2x1 Flamengo (Hulk titular)Gols de Savarino, para o Atlético-MG, e Willian Arão, para o FlamengoATUAÇÕES DE GABIGOL, PELO FLAMENGO, CONTRA O ATLÉTICO-MG:​30/10/21 - 29ª rodada do BrasileirãoFlamengo 1x0 Atlético-MG, no Maracanã (Gabigol titular)Gol de Michael, para o Flamengo
8/10/20 - 20ª rodada do BrasileirãoAtlético-MG 4x0 Flamengo, no Mineirão (Gabigol saiu do banco)Gols de Gustavo Henrique, contra, Keno, Sasha e Zaracho, para o Atlético-MG
9/8/20 - 1ª rodada do BrasileirãoFlamengo 0x1 Atlético-MG, no Maracanã (Gabigol titular)Gols de Filipe Luís, contra, para o Atlético-MG
18/5/19 - 5ª rodada do BrasileirãoAtlético-MG 2x1 Flamengo, no Independência (Gabigol titular)Gols de Cazares e Chará, para o Atlético, e Bruno Henrique, para o Flamengo
Crédito: OsatacantesHulkeGabigolfarãodueloàpartenaSupercopadoBrasil,naArenaPantanal(ArteLance!

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