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futebol

Hulk revela ter recebido propostas para deixar o Atlético-MG

Ídolo alvinegro disse que teve sondagens de equipes de fora do Brasil, mas preferiu seguir no Galo...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 19:53
O atacante Hulk revelou ter recebido propostas para deixar o Atlético-MG, mas nenhuma oferta o fez pensar em sair do Galo. O camisa 7 alvinegro garantiu estar focado na equipe mineira, onde foi campeão de quase tudo e já deixou seu nome na história com 51 gols em 84 jogos.
Segundo o jogador, clubes do Japão e de outros países o procuraram, mas que resolveu seguir em Belo Horizonte devido ao carinho pelo Atlético e ainda pela boa adaptação da família. - Não só do Japão. Outros países também me procuraram, muitas sondagens, muitas conversas. Eu sempre estive focado aqui, em um clube que me recebeu tão bem, onde eu estou sendo tão feliz e as coisas estão fluindo de uma forma que a gente tem que desfrutar. Estou próximo dos meus filhos, veio mais uma filha que foi uma benção para alegrar mais a casa. Minha esposa tá muito feliz, minha família se sente muito bem aqui - disse Hulk, em entrevista à ESPN.
O atacante também falou sobre sua recente renovação de contrato (agora válido até 2024) e valorizou o seu momento no clube mineiro.
- Renovei meu contrato e me sinto em casa no Galo. Se vou jogar em outro clube no futuro não sei. Deixo nas mãos de Deus, mas o que posso dizer é que estou muito feliz e espero continuar escrevendo uma linda história no Atlético porque este clube é maravilhos - concluiu.
Crédito: Mesmoaos35anos,Hulkseguesendocortejadoporváriostimesparacontarcomoseufutebol(PedroSouza/Atlético-MG

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