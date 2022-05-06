Hulk revela ter recebido propostas para deixar o Atlético-MG

O atacante Hulk revelou ter recebido propostas para deixar o Atlético-MG, mas nenhuma oferta o fez pensar em sair do Galo. O camisa 7 alvinegro garantiu estar focado na equipe mineira, onde foi campeão de quase tudo e já deixou seu nome na história com 51 gols em 84 jogos.

Segundo o jogador, clubes do Japão e de outros países o procuraram, mas que resolveu seguir em Belo Horizonte devido ao carinho pelo Atlético e ainda pela boa adaptação da família. - Não só do Japão. Outros países também me procuraram, muitas sondagens, muitas conversas. Eu sempre estive focado aqui, em um clube que me recebeu tão bem, onde eu estou sendo tão feliz e as coisas estão fluindo de uma forma que a gente tem que desfrutar. Estou próximo dos meus filhos, veio mais uma filha que foi uma benção para alegrar mais a casa. Minha esposa tá muito feliz, minha família se sente muito bem aqui - disse Hulk, em entrevista à ESPN.