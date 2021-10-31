Hulk reclama arbirtragem de Daronco após derrota do Galo para o Flamengo: 'Hoje ele foi ridículo'

Crédito: Hulk não aprovou a arbitragem de Anderson Daronco no duelo entre Galo e Flamengo, no Maracanã-(Reprodução/Premiere

A derrota do Atlético-MG para o Flamengo por 1 a 0, gol de Michael, na noite deste sábado, 30 de outubro, pela 29ª rodada do Brasileiro, no Maracanã, não foi recebida pelo time mineiro, que reclamou muito da atuação do árbitro Anderson Daronco. Na visão do atacante Hulk, Daronco foi “ridículo” no duelo do Rio, o que prejudicou o desempenho alvinegro. O atacante alvinegro não quis justificar a derrota parao Rubro-Negro, mas questionou a forma de condução do jogo, quando, na percepção de Hulk, o árbitro foi falhou em vários momentos, citando que foi conveniente com a cera feita pelo goleiro Diego Alves que, demorava para repor a bola, gerandoa reclamação do jogador do Galo.

-Desde que eu cheguei aqui, para mim, eu sempre olhei o Daronco como o melhor árbitro disparado. Mas o que ele fez hoje foi ridículo. Muita falta de respeito. Não tô justificando a nossa derrota. Poderíamos ter empatado, virado ou tomado mais gols. Mas eu falei com o Daronco que o que o Diego Alves fez foi ridículo. Falta de respeito.Tá de sacanagem-disse Hulk ao canal Premiere. Além da “cera” de Diego Alves, Hulk, questionou o tempo de acréscimos do jogo no segundo tempo, quando houve oito minutos sinalizados, mas Daronco encerrou ao jogo antes do prazo determinado.

-Tem que respeitar quem tá dentro de campo, quem pagou para assistir. No futebol brasileiro não tem respeito. Eu perguntei para o Daronco se ele queria parar o jogo para atender, porque o jogador pode ter se machucado gravemente, mas se falou dez minutos, tem que dar dez, se falou cinco, é cinco. Independente do time que tá ganhando, mas ele não tem respeito. Parece que ninguém respeita no futebol brasileiro- completou Hulk.