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futebol

Hulk encosta em Gabigol na artilharia do futebol brasileiro em 2021

Atacante do Atlético marcou mais dois gols no fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 14:36

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 14:36

Crédito: Divulgação/Atlético-MG
O Brasileirão 2021 tem um novo artilheiro: Hulk. O atacante marcou dois dos três gols da vitória do Atlético Mineiro sobre o Ceará, neste sábado, por 3 a 1, e assumiu a ponta da disputa. O camisa 7 agora tem 10 tentos na competição, mesma marca de Gilberto, do Bahia, que também balançou as redes na rodada - o Tricolor venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0.
O goleador do Galo, no entanto, não tem feito apenas um Campeonato Brasileiro de destaque. Hulk é o segundo maior artilheiro da elite do futebol brasileiro - apenas jogadores da Série A - nesta temporada, ficando atrás apenas de Gabriel Barbosa, do Flamengo. A distância entre os dois, porém, tem diminuído nos últimos meses. Com os dois gols feitos neste fim de semana, o atacante do Atlético chegou à marca de 23 na temporada, apenas quatro a menos do que o rubro-negro. Veja o top 10:
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO NA TEMPORADA- Apenas jogadores de clubes da Série A | Somente gols por clubes
1º - Gabigol - Flamengo - 272º - Hulk - Atlético-MG - 233º - Gilberto - Bahia - 214º - Fred - Fluminense - 18Bruno Henrique - Flamengo - 18Perotti - Chapecoense - 187º - Yuri Alberto - Internacional - 17Diego Souza - Grêmio - 179º - Pedro - Flamengo - 16Artur - Red Bull Bragantino - 16Ytalo - Red Bull Bragantino - 16

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