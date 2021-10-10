Hulk encosta em Gabigol na artilharia do futebol brasileiro em 2021

O Brasileirão 2021 tem um novo artilheiro: Hulk. O atacante marcou dois dos três gols da vitória do Atlético Mineiro sobre o Ceará, neste sábado, por 3 a 1, e assumiu a ponta da disputa. O camisa 7 agora tem 10 tentos na competição, mesma marca de Gilberto, do Bahia, que também balançou as redes na rodada - o Tricolor venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0.

O goleador do Galo, no entanto, não tem feito apenas um Campeonato Brasileiro de destaque. Hulk é o segundo maior artilheiro da elite do futebol brasileiro - apenas jogadores da Série A - nesta temporada, ficando atrás apenas de Gabriel Barbosa, do Flamengo. A distância entre os dois, porém, tem diminuído nos últimos meses. Com os dois gols feitos neste fim de semana, o atacante do Atlético chegou à marca de 23 na temporada, apenas quatro a menos do que o rubro-negro. Veja o top 10: