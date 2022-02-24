Hugo Souza publica mensagem após vitória do Flamengo sobre o Botafogo

Após a falha na Supercopa do Brasil, Paulo Sousa reforçou a confiança e manteve Hugo Souza como titular do Flamengo no clássico contra o Botafogo, nesta quarta, e o camisa 45 teve uma atuação segura na vitória por 3 a 1, nesta quarta, no Nilton Santos. Após a partida, o goleiro publicou uma mensagem comemorando a apresentação e a classificação da equipe na Taça Guanabara.- Grande noite de vitória no clássico e a classificação garantida. De passo em passo, seguiremos firmes e fortes atrás dos nossos objetivos. Essa Nação merece! Deus não perdeu o controle de nada! - publicou o goleiro do Flamengo. Aos 23 anos, Hugo Souza conquistou a titularidade sob o comando de Paulo Sousa, vencendo a concorrência com o experiente Diego Alves, que foi escalado pelo técnico português em apenas uma partida neste início de temporada.