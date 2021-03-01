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futebol

Hugo Moura se reapresenta ao Flamengo com antecedência

Volante está de volta ao Ninho do Urubu após empréstimo ao Coritiba
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Publicado em 01 de Março de 2021 às 19:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 19:49
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo iniciou a preparação para o Campeonato Carioca nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, com a apresentação do grupo formado em sua maioria por jovens formados nas divisões de base para a disputa das rodadas iniciais da Taça Guanabara. A novidade entre os atletas foi a presença de Hugo Moura, que decidiu se apresentar antes da data marcada e já pode ser usado pelo treinador Maurício Souza para a estreia contra o Nova Iguaçu, nesta terça.Inicialmente, o departamento de futebol do Flamengo marcou a data de apresentação de Hugo Moura para a quinta-feira, dia 4 de março, ao lado de Pepê e Michael, nomes que já integram o elenco principal. Contudo, por conta própria, o atleta pediu para antecipar a data e se apresentou nesta segunda.
Hugo Moura estava emprestado e defendeu o Coritiba no último Brasileirão. Aos 23 anos, o volante disputou 28 partidas pelo Coxa, sendo 24 como titular, e tinha sua permanência no Couto Pereira desejada pelo clube paranaense.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA

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