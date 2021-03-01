Hugo Moura se reapresenta ao Flamengo com antecedência

O Flamengo iniciou a preparação para o Campeonato Carioca nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, com a apresentação do grupo formado em sua maioria por jovens formados nas divisões de base para a disputa das rodadas iniciais da Taça Guanabara. A novidade entre os atletas foi a presença de Hugo Moura, que decidiu se apresentar antes da data marcada e já pode ser usado pelo treinador Maurício Souza para a estreia contra o Nova Iguaçu, nesta terça.Inicialmente, o departamento de futebol do Flamengo marcou a data de apresentação de Hugo Moura para a quinta-feira, dia 4 de março, ao lado de Pepê e Michael, nomes que já integram o elenco principal. Contudo, por conta própria, o atleta pediu para antecipar a data e se apresentou nesta segunda.