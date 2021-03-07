Hugo Moura reestreia pelo Flamengo com 'partida perfeita'

O Flamengo pode ter ganho mais um bom 'reforço caseiro' para a temporada 2021: o volante Hugo Moura. Após uma passagem pelo Coritiba, no último Campeonato Brasileiro, o jogador de 23 anos reestreou com a camisa rubro-negra com vitória e grande atuação neste sábado.
Hugo não marcou nenhum dos dois gols do time da Gávea sobre o Macaé, no triunfo por 2 a 0, mas deixou o gramado com uma marca expressiva: acertou todos os passes que tentou. Foram 81 tentativas e 81 acertos. O líder em volume e, claro, em aproveitamento na partida.
O meia ainda concluiu com êxito três de quatro lançamentos - maior % de acerto da equipe - e a única inversão de jogo que arriscou. Veja mais números de Hugo Moura no confronto:
HUGO MOURA X MACAÉ- Dados do Footstats
0 gols0 passes para gol2 assistências para finalização1 finalização certa1 finalização errada81 passes certos0 passes errados3 lançamentos certos1 lançamento errado1 virada de jogo certa0 viradas de jogo erradas2 desarmes certos1 perda de posse de bola