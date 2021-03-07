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futebol

Hugo Moura reestreia pelo Flamengo com 'partida perfeita'

Volante foi um dos destaques do time na vitória sobre o Macaé...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 10:20
Crédito: Hugo Moura é cria da base rubro-negra (Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo pode ter ganho mais um bom 'reforço caseiro' para a temporada 2021: o volante Hugo Moura. Após uma passagem pelo Coritiba, no último Campeonato Brasileiro, o jogador de 23 anos reestreou com a camisa rubro-negra com vitória e grande atuação neste sábado.
Hugo não marcou nenhum dos dois gols do time da Gávea sobre o Macaé, no triunfo por 2 a 0, mas deixou o gramado com uma marca expressiva: acertou todos os passes que tentou. Foram 81 tentativas e 81 acertos. O líder em volume e, claro, em aproveitamento na partida.
O meia ainda concluiu com êxito três de quatro lançamentos - maior % de acerto da equipe - e a única inversão de jogo que arriscou. Veja mais números de Hugo Moura no confronto:
HUGO MOURA X MACAÉ- Dados do Footstats
0 gols0 passes para gol2 assistências para finalização​1 finalização certa1 finalização errada81 passes certos0 passes errados3 lançamentos certos1 lançamento errado1 virada de jogo certa0 viradas de jogo erradas2 desarmes certos1 perda de posse de bola

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