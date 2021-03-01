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Hugo Moura e Ronaldo voltam a ter seus contratos com o Flamengo no BID; veja a situação da dupla

Rubro-Negro estreia na temporada 2021, mas ainda não contará com Hugo, o único dos dois volantes que será utilizado pelo clube no Campeonato Carioca...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 14:04

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 14:04
Crédito: Divulgação/Flamengo
Na véspera da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, Hugo Moura e Ronaldo tiveram os seus respectivos contratos com o clube reativados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, apenas o primeiro deve ser utilizado na competição estadual.Hugo Moura, que estava cedido ao Coritiba e atuou no Brasileiro como titular, está na lista de relacionados para os primeiros jogos do Flamengo no Carioca, cujo time será treinado por Maurício Souza (do sub-20), enquanto Rogério Ceni e grande parte do grupo principal estão de recesso - até o dia 15 de março.
O volante de 23 anos, que realizou 28 jogos no Coxa (sendo 24 como titular), se reapresentará no Ninho do Urubu nesta quinta, ficando à disposição de Mauricinho para a 2ª rodada do Estadual - contra o Macaé, no fim de semana.
Já Ronaldo tem a sua permanência incerta e, a princípio, tende a ser negociado - consequentemente, não defenderá o Fla neste início do Carioca. O meio-campista de 24 anos estava emprestado ao Bahia, onde atuou em 52 jogos, de 2019 a 2021.
+ Veja a tabela e o regulamento do Carioca
Ainda sem Hugo Moura, a estreia do Flamengo no Estadual será já nesta terça-feira, às 21h30, em duelo contra o Nova Iguaçu, no Maracanã.

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