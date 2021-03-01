Hugo Moura e Ronaldo voltam a ter seus contratos com o Flamengo no BID; veja a situação da dupla

Crédito: Divulgação/Flamengo

Na véspera da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, Hugo Moura e Ronaldo tiveram os seus respectivos contratos com o clube reativados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, apenas o primeiro deve ser utilizado na competição estadual.Hugo Moura, que estava cedido ao Coritiba e atuou no Brasileiro como titular, está na lista de relacionados para os primeiros jogos do Flamengo no Carioca, cujo time será treinado por Maurício Souza (do sub-20), enquanto Rogério Ceni e grande parte do grupo principal estão de recesso - até o dia 15 de março.

O volante de 23 anos, que realizou 28 jogos no Coxa (sendo 24 como titular), se reapresentará no Ninho do Urubu nesta quinta, ficando à disposição de Mauricinho para a 2ª rodada do Estadual - contra o Macaé, no fim de semana.

Já Ronaldo tem a sua permanência incerta e, a princípio, tende a ser negociado - consequentemente, não defenderá o Fla neste início do Carioca. O meio-campista de 24 anos estava emprestado ao Bahia, onde atuou em 52 jogos, de 2019 a 2021.

+ Veja a tabela e o regulamento do Carioca