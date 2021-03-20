Hugo Moura, do Flamengo, sofre corte na cabeça após dividida e leva oito pontos

O volante Hugo Moura sofreu um susto no início da partida contra o Resende, nesta sexta-feira, no Maracanã. Com apenas 15 minutos de jogo, o volante do Flamengo sofreu um corte na cabeça e precisou deixar o gramado. Após dividir uma bola, o jogador foi ao chão e deixou o gramado de maca. Ele foi substituído pelo colombiano Richard Ríos.
Via assessoria de imprensa, o clube rubro-negro informou que foi necessário realizar a sutura na região da pancada na cabeça com oito pontos. O atleta está em observação no vestiário.