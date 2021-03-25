Hugo Moura dedica primeiro gol pelo Flamengo ao filho: 'Muito imporante'

Vitória no clássico e primeiro gol com a camisa do Flamengo: a quarta-feira foi especial para o volante Hugo Moura, um dos titulares rubro-negros neste início de Campeonato Carioca. O camisa 17 fez o segundo gol da equipe, já nos minutos finais da segunda etapa, e garantiu o triunfo por 2 a 0 no Nilton Santos. Ainda na saída do gramado, o atleta dedicou o gol ao filho Arthur.
- Felicidade de fazer um gol com essa camisa, muito importante para mim e para a minha família - afirmou o volante, formado nas divisões de base do Fla.
O Flamengo, que assumiu a liderança da Taça Guanabara com a vitória no clássico, agora se prepara para enfrentar o Boavista, sábado, em Bacaxá.