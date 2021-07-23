Hugo, do Botafogo, testa positivo para a Covid-19; jogador está assintomático e passa bem

Na manhã desta sexta-feira, o Botafogo informou que o lateral-esquerdo Hugo testou positivo para a Covid-19. Dessa forma, ele não foi relacionado para a partida contra o Confiança. O jogador, contudo, está assintomático e passa bem. *Em atualização
Publicado em 23 de Julho de 2021 às 10:54
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