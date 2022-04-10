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Hugo deve ser mantido no gol do Flamengo nos próximos jogos; Paulo Sousa fala sobre Santos e Diego Alves

Após empate na estreia do Campeonato Brasileiro, Paulo Sousa declara que contratação do novo goleiro rubro-negro é fundamental para sequência da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 00:07

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 00:07

Flamengo e Atlético-GO empataram em 1 a 1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O recém-contratado, Santos, ficou à disposição no banco de reservas pela segunda partida consecutiva e poderia ter jogado. Só que, por opção do técnico Paulo Sousa, Hugo Souza seguirá como titular do Rubro-Negro enquanto o ex-Athletico se adapta e conhece as ideias de jogo. - O goleiro não chega, passa dois dias, e joga. É preciso uma interação, trabalho e conhecer as ideias de jogo, as linhas de passes, como defender a profundidade com a nossa linha alta. Hoje tivemos uma linha bem improvisada - comentou o técnico, que havia pedido a contratação de um goleiro assim que chegou ao clube, antes de completar e indicar com quais goleiros conta:
- É um goleiro (Santos) que acreditamos bastante, que vai ter participação, tanto ele quanto o Hugo, não temos dúvidas. Hoje, mais uma vez, (Hugo) mostrou que está à altura deste Flamengo e, com certeza, vão nos ajudar.
Com todos goleiros à disposição, o elenco do Flamengo se reapresenta e treina no Ninho do Urubu na manhã deste domingo, após retornar de Goiânia. Na terça-feira, o Rubro-Negro recebe o Talleres, da Argentina, pela segunda rodada da Libertadores. No próximo domingo, enfrenta o São Paulo no Maracanã.
Crédito: PauloSousaindicaquecontaráapenascomHugoSouzaeSantos(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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