Hugo deve ser mantido no gol do Flamengo nos próximos jogos; Paulo Sousa fala sobre Santos e Diego Alves

Flamengo e Atlético-GO empataram em 1 a 1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O recém-contratado, Santos, ficou à disposição no banco de reservas pela segunda partida consecutiva e poderia ter jogado. Só que, por opção do técnico Paulo Sousa, Hugo Souza seguirá como titular do Rubro-Negro enquanto o ex-Athletico se adapta e conhece as ideias de jogo. - O goleiro não chega, passa dois dias, e joga. É preciso uma interação, trabalho e conhecer as ideias de jogo, as linhas de passes, como defender a profundidade com a nossa linha alta. Hoje tivemos uma linha bem improvisada - comentou o técnico, que havia pedido a contratação de um goleiro assim que chegou ao clube, antes de completar e indicar com quais goleiros conta: