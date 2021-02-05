Huesca x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Real vem de uma derrota surpreendente para o Levante (JAVIER SORIANO / AFP

Neste sábado, 05, Huesca e Real Madrid se enfrentarão às 12h15, no Estádio El Alcoraz, em partida válida pela 22ª rodada da La Liga. O Real está em segundo lugar, atrás do Atlético de Madrid por uma diferença de dez pontos. Portanto, o jogo é essencial para o time Merengue. Já o Huesca é o lanterna da competição e conquistou apenas duas vitórias em 21 jogo.+ Confira a tabela do Campeonato EspanholSITUAÇÃO DELICADA DO REAL MADRID

Na última rodada, o time Merengue foi surpreendido pelo Levante e perdeu em casa por 2 a 1. O tropeço foi ótimo para o Atlético de Madrid, que venceu o Valencia por 3 a 1. Assim, a distância que separa o primeiro do segundo colocado é de dez pontos. É válido destacar que o Atlético tem um jogo a menos, então a vantagem pode subir para 13 pontos.ESPERANÇA PARA O HUESCA

O lanterna da competição venceu apenas dois jogos até aqui. No entanto, o Huesca não sabe o que é perder há dois jogos e está a apenas quatro pontos de distância Valladolid, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Portanto, caso a zebra passeie pelo Estádio El Alcoraz, o Huesca ganha folego para voltar à competição.FICHA TÉCNICAHuesca x Real Madrid

Local: Estádio El AlcorazData e horário: 06/02/2021, às 12h15Árbitro: Xavier Estrada Férnandez​Onde assistir: ESPN BrasilHUESCA (Pacheta)Álvaro Fernández; Jorg Pulido, Siovas e Gastón Silva; Maffeo, Rico, Doumbia, Seoane e Gálan; Rafa Mir e Okazaki.

Desfalques: Pedro Mosquera (fora); Sandro Ramírez e Pablo Insua (dúvida).

REAL MADRID (Zinédine Zidane)Courtois; Odrizola, Varane, Victor Chust; Mendy; Casemiro, Modric e Toni Kroos; Vinicius Jr, Asensio e Benzema.