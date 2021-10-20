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Hudson volta a correr no campo após cirurgia no joelho; veja situação dos lesionados do Fluminense

Fred também retornou ao gramado do CT Carlos Castilho, mas ainda não tem previsão de retornar ao time de Marcão...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 18:24

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:24

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Após sofrer uma grave lesão em maio com a camisa do Fluminense, o volante Hudson já vem correndo em volta do gramado há cerca de 10 dias. O jogador passa por transição física após passar por cirurgia, mas ainda não tem previsão de retorno aos trabalhos com bola. Ele já vinha realizando atividades na academia do CT Carlos Castilho nos últimos meses. Hudson precisou passar por uma cirurgia para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele está emprestado pelo São Paulo até dezembro e, em entrevista ao LANCE! no mês passado, se mostrou otimista sobre a recuperação.
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​No fim deste ano o volante fica sem contrato também com a equipe paulista, mas ainda não discutiu qualquer renovação com o Tricolor, seja para retornar aos gramados e atuar pela equipe ou apenas para terminar o período de recuperação.Outro que também apareceu no campo do CT Carlos Castilho na última terça-feira foi Fred. O atacante ainda não retornou os trabalhos com bola e ainda deve ficar fora por mais algumas semanas para tratar uma fissura no dedinho do pé esquerdo.
Outros que estão fora de combate são o meia Paulo Henrique Ganso, que continua em recuperação da fratura no rádio, osso do antebraço direito, além de Gabriel Teixeira. O jovem segue em transição após a lesão na coxa esquerda. O zagueiro Luccas Claro deve ter condições de jogo após ficar fora por um desconforto. Na rodada passada, o clube optou por poupá-lo para evitar lesão.

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