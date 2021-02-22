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Hudson se reapresentará ao São Paulo para ser avaliado por nova comissão técnica; futuro é indefinido

Jogador tem contrato de empréstimo com o Fluminense até o fim deste mês e Flu aguardará os próximos passos para saber se pode contar com ele...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 14:46

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 14:46

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Emprestado ao Fluminense até o fim do Campeonato Brasileiro, o volante Hudson vai se reapresentar ao São Paulo para ser avaliado pela nova comissão técnica. O vínculo com o clube paulista é válido até dezembro deste ano e o atleta está com o futuro indefinido por enquanto. A informação foi divulgada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.
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Com um elenco curto, Hernán Crespo decidirá se Hudson vai ser reintegrado ao elenco para as competições de 2021. A posição é uma das carências do São Paulo neste momento. Caso não agrade, o jogador pode ser novamente emprestado ou vendido, enquanto a diretoria pode ir ao mercado por reforços.
O Fluminense está de olho na situação, já que é da vontade do clube ter o atleta. Com o time classificado à Libertadores, porém, essa espera por uma definição pode complicar os planos do Tricolor, que poderia ficar sem o jogador nas primeiras fases do torneio. O Flu, vale lembrar, não fará loucuras para ter Hudson, que tem um salário considerado alto.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Titular em boa parte da temporada, Hudson acabou perdendo espaço após Martinelli ganhar a vaga no time. Para o setor, o Tricolor carioca ainda conta com Yuri, André, Nascimento e Yago Felipe, além de jovens do Sub-23, como Metinho e Wallace.
O volante chegou ao São Paulo em 2014. Em 2017, foi emprestado ao Cruzeiro, retornou no ano seguinte e se tornou um dos destaques do Brasileirão com Diego Aguirre. Em 2019, Hudson atuou mais como lateral-direito, mas acabou perdendo espaço. Por isso, foi emprestado ao Flu em 2020 com o salário dividido entre os clubes.

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