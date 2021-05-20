Hudson passa por cirurgia após lesão no ligamento do joelho e desfalcará o Fluminense

Crédito: Mailson Santana/FFC

O volante Hudson foi submetido, no fim da tarde desta quarta-feira, a uma cirurgia para reparar a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento, realizado pelo Dr Douglas Santos, chefe do departamento médico do Fluminense, e sua equipe, foi considerado bem sucedido.

Hudson se lesionou no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no dia 2 de maio, contra a Portuguesa. A partida terminou empatada em 1 a 1. Desde então, o volante vinha passando por um tratamento pré-cirúrgico, com exercícios na academia do Centro de Treinamentos Carlos Castilho.