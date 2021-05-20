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futebol

Hudson passa por cirurgia após lesão no ligamento do joelho e desfalcará o Fluminense

Procedimento foi considerado um sucesso pelos médicos do Flu; jogador se machucou na semifinal do Carioca diante da Portuguesa...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 22:36

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 22:36
Crédito: Mailson Santana/FFC
O volante Hudson foi submetido, no fim da tarde desta quarta-feira, a uma cirurgia para reparar a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento, realizado pelo Dr Douglas Santos, chefe do departamento médico do Fluminense, e sua equipe, foi considerado bem sucedido.
Hudson se lesionou no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no dia 2 de maio, contra a Portuguesa. A partida terminou empatada em 1 a 1. Desde então, o volante vinha passando por um tratamento pré-cirúrgico, com exercícios na academia do Centro de Treinamentos Carlos Castilho.
O jogador vinha sendo reserva da equipe desde a reta final da última temporada, quando perdeu a vaga para Martinelli. Mesmo assim, o Flu renovou o contrato de empréstimo junto ao São Paulo até o fim do ano, mas pode nem ter mais Hudson de volta pelo tempo de recuperação nesse tipo de lesão.

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