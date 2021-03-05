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futebol

Hotel da base: Palmeiras planeja novo alojamento para Crias da Academia em 2022

Nova instalação deve custar cerca de R$ 10 milhões aos cofres do Verdão e vai abrigar mais de 100 atletas...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 09:30
Crédito: Reprodução
A diretoria do Palmeiras não vem medindo esforços para alavancar as categorias de base do clube. Visando potencializar a formação das Crias da Academia, o Verdão quer construir um novo hotel no centro de treinamento em Guarulhos.
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Conforme foi informado pelo Terra e confirmado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA, o orçamento das obras, que devem ser concluídas em 2022, giram em torno de R$ 10 milhões.
Em entrevista concedida ao Estadão, João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, comentou a respeito.
>> Veja a tabela completa do Paulistão e simule os próximos jogos- Está começando o estudo do solo e parte de liberações técnicas. Vamos fazer um hotel da base. No ano que vem deve ser inaugurado - revelou.
Com o intuito de evitar problemas na logística, a ideia é viabilizar uma estadia para pouco mais de 100 Crias da Academia. Caso o projeto saia do papel, os jovens não teriam que se deslocar do Allianz Parque até o centro de treinamento.
- Nossa logística em termos de moradia é treinar todo dia em Guarulhos e até mesmo fazer refeições em um outro local que não é o mesmo usado para treino e descanso - completou.O projeto, que já foi apresentado para conselheiros e diretores há anos, ainda precisa do aval do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), uma vez que o CT fica às margens do Rio Tietê. Sem a liberação, o hotel não pode ser construído.
Outra preocupação da diretoria é que os atletas da base sejam matriculados na na rede pública de ensino da cidade.

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