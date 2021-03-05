Hotel da base: Palmeiras planeja novo alojamento para Crias da Academia em 2022

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A diretoria do Palmeiras não vem medindo esforços para alavancar as categorias de base do clube. Visando potencializar a formação das Crias da Academia, o Verdão quer construir um novo hotel no centro de treinamento em Guarulhos.

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Conforme foi informado pelo Terra e confirmado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA, o orçamento das obras, que devem ser concluídas em 2022, giram em torno de R$ 10 milhões.

Em entrevista concedida ao Estadão, João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, comentou a respeito.

>> Veja a tabela completa do Paulistão e simule os próximos jogos- Está começando o estudo do solo e parte de liberações técnicas. Vamos fazer um hotel da base. No ano que vem deve ser inaugurado - revelou.

Com o intuito de evitar problemas na logística, a ideia é viabilizar uma estadia para pouco mais de 100 Crias da Academia. Caso o projeto saia do papel, os jovens não teriam que se deslocar do Allianz Parque até o centro de treinamento.

- Nossa logística em termos de moradia é treinar todo dia em Guarulhos e até mesmo fazer refeições em um outro local que não é o mesmo usado para treino e descanso - completou.O projeto, que já foi apresentado para conselheiros e diretores há anos, ainda precisa do aval do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), uma vez que o CT fica às margens do Rio Tietê. Sem a liberação, o hotel não pode ser construído.