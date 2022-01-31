Horizm se consolida no mercado brasileiro em parcerias com grandes do futebol e em outras áreas

Referência no mercado de valoração de assets digitais, a startup espanhola Horizm chegou ao Brasil há cerca de um ano e vem demonstrando força no mercado esportivo do país. Dentre seus principais clientes, estão sete clubes da Série A e outros quatro da Série B, dentre os quais, Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Flamengo, os dois últimos campeões nacionais. Uma das últimas adições à cartela de clientes foi o Santos. O tricampeão da Libertadores agora também utiliza a plataforma para otimizar a exploração de suas redes sociais.

-A parceria com a Horizm é uma das novidades que trazemos para 2022. Com a plataforma, passamos a ter um cenário mais claro – e em tempo real – de todas as nossas métricas em redes sociais; e também do quanto valem os nossos canais para o mercado. Sem dúvida, a parceria é fundamental para consolidar as redes sociais como uma nova fonte de receita para o clube- comentou Rafael Soares, Gerente Executivo – Marketing do Santos. E a expansão no país não se deu apenas nos gramados, já que a startup agora tem também como clientes a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e a Stock Car. Além da valoração de assets digitais, a ferramenta também presta serviços de comercialização de espaços nas plataformas digitais, automatização e profissionalização na relação com os patrocinadores.

-Trazemos a expertise europeia e adaptamos à realidade do mercado brasileiro, que possui números de engajamento fantásticos. O objetivo é sempre trabalhar junto com clubes, federações, atletas, marcas e influenciadores para gerar receita e ajudar na retomada da indústria do esporte e do entretenimento- disse Pedro Fernandes Mestriner, CEO da companhia.

A Horizm, que tem operações em Londres (ING), Barcelona (ESP) e Lisboa (POR), foi fundada pelo brasileiro Pedro Mestriner e o espanhol José Poveda e tem em seu portfólio clientes globais, como Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Everton, Inter de Milão, Benfica, Lyon, além da FIVB (Federação Internacional de Voleibol) e outras 270 propriedades em 17 países, gerenciando mais de R$ 6 bilhões em inventário digital.