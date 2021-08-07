Hora do adeus: Messi marca entrevista coletiva para se despedir do Barcelona neste domingo

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Chegou a hora da despedida oficial. Neste domingo, Lionel Messi falará pela primeira vez sobre sua saída do Barcelona, que foi anunciada na última quinta-feira pelo clube catalão. O jogador argentino concederá uma entrevista coletiva no Camp Nou, às 7h (de Brasília; 12h no horário local).

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22A expectativa é para ouvir do maior jogador da história do Barcelona o que aconteceu e o que ele está sentindo neste momento. Na última sexta-feira, o presidente blaugrana, Joan Laporta, afirmou que "ficou triste" ao não conseguir renovar o contrato do camisa 10, mas que "ninguém estava acima do clube".

Em grave crise financeira, o Barcelona teve problemas para registrar o contrato de Messi na liga espanhola, o que travou a renovação. Segundo Laporta, o meia-atacante foi muito solícito durante as negociações e aceitou reduzir seus vencimentos, mas mesmo assim não foi possível um acordo.

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