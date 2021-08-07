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Hora do adeus: Messi marca entrevista coletiva para se despedir do Barcelona neste domingo

Jogador argentino se pronunciará pela primeira vez desde anúncio de que não seguirá no clube catalão em conferência no Camp Nou. Camisa 10 vem sendo ligado ao PSG...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 16:06

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 16:06
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
Chegou a hora da despedida oficial. Neste domingo, Lionel Messi falará pela primeira vez sobre sua saída do Barcelona, que foi anunciada na última quinta-feira pelo clube catalão. O jogador argentino concederá uma entrevista coletiva no Camp Nou, às 7h (de Brasília; 12h no horário local).
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22A expectativa é para ouvir do maior jogador da história do Barcelona o que aconteceu e o que ele está sentindo neste momento. Na última sexta-feira, o presidente blaugrana, Joan Laporta, afirmou que "ficou triste" ao não conseguir renovar o contrato do camisa 10, mas que "ninguém estava acima do clube".
Em grave crise financeira, o Barcelona teve problemas para registrar o contrato de Messi na liga espanhola, o que travou a renovação. Segundo Laporta, o meia-atacante foi muito solícito durante as negociações e aceitou reduzir seus vencimentos, mas mesmo assim não foi possível um acordo.
+ Brasil conquista três medalhas de ouro e iguala recorde: veja o resumo do dia
De acordo com a imprensa europeia, o craque argentino pode assinar em breve com o Paris Saint-Germain, que está confiante na sua contratação. Os valores oferecidos ao camisa 10, inclusive, podem superar os vencimentos de Neymar, que atualmente é dono do maior salário do elenco parisiense.

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