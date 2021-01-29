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Hora da joia? Sem Pedro Raul, Matheus Nascimento deve ganhar mais espaço no Botafogo

Com possível saída do camisa 9, jogador mais jovem a entrar em campo na história do clube pode ter papel de destaque nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 06:00

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 06:00

Crédito: Vitor Silva / Botafogo
Com uma proposta do futebol internacional, é possível que Pedro Raul nem volte a vestir a camisa do Botafogo. O substituto do artilheiro da equipe na temporada, contudo, já pode estar no próprio elenco - e, além disto, ser formado nas categorias de base: Matheus Nascimento. O atacante de 16 anos é visto como uma joia e vem sendo utilizado por Eduardo Barroca recentemente.
O camisa 39, inclusive, já está marcado no livro de recordes do Glorioso: é o jogador mais novo a entrar em campo na história do clube de General Severiano. Com passagem de destaque nas categorias inferiores do Botafogo, treina com o time profissional desde o meio do ano passado, mas vem tendo mais minutagem em campo.
Com a equipe praticamente rebaixada para a segunda divisão do Brasileirão, as últimas rodadas da competição nacional podem servir para Matheus Nascimento ganhar rodagem na categoria profissional e chegar mais preparado para a próxima temporada, quando a tendência é a de que tenha um papel de maior importância dentro do elenco.Matheus Nascimento foi titular nas últimas duas partidas do Botafogo, diante de Atlético-GO e Fluminense. O jovem foi substituído no decorrer do segundo tempo em ambas - vale ressaltar que ele atuou mais pelo lado direito do ataque nestes duelos.
Sem Pedro Raul, o substituto natural do atacante é Matheus Babi, mas isto não impede que Nascimento possa ganhar mais espaço no plantel. Rafael Navarro, um dos destaques do time sub-20 no último Campeonato Brasileiro da categoria, também pode ser mais envolvido nas partidas.
Se a temporada já parece perdida, o Botafogo pode começar a "moldar o terreno" para os próximos meses que virão. Seja na primeira ou segunda divisão, é importante que Matheus Nascimento, o principal ativo do clube, desenvolva o ritmo de jogo da categoria profissional.

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