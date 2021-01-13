Honda pede desculpas a ex-colegas de Botafogo por repercussão a quem foi à sua festa de despedida

O meio-campista Keisuke Honda se manifestou dias após serem divulgadas imagens de despedida do elenco do Botafogo. Em postagem nesta quarta-feira no Twitter, o astro pediu desculpas aos ex-colegas no Alvinegro que receberam duras críticas por estarem na confraternização, realizada em meio à luta da equipe contra o rebaixamento.

"Desculpa aos amigos do Botafogo que foram criticados porque foram ao meu primeiro e último almoço, mas eu agradeço por terem comparecido" - disse. O ex-camisa 4 se recupera de uma lesão na coxa direita e sua rescisão com o Botafogo aconteceu de comum acordo. O meia está em negociações com o Portimonense (POR).