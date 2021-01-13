Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Honda pede desculpas a ex-colegas de Botafogo por repercussão a quem foi à sua festa de despedida
futebol

Honda pede desculpas a ex-colegas de Botafogo por repercussão a quem foi à sua festa de despedida

Ex-camisa 4 alvinegro lamenta o fato de atletas tem sido alvo de críticas por comparecerem ao almoço de confraternização promovido por ele em 30 de dezembro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 19:38

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 19:38

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O meio-campista Keisuke Honda se manifestou dias após serem divulgadas imagens de despedida do elenco do Botafogo. Em postagem nesta quarta-feira no Twitter, o astro pediu desculpas aos ex-colegas no Alvinegro que receberam duras críticas por estarem na confraternização, realizada em meio à luta da equipe contra o rebaixamento.
O almoço ocorreu em 30 de dezembro de 2020 e as imagens foram divulgadas no site "FogãoNet". Honda afirmou:
"Desculpa aos amigos do Botafogo que foram criticados porque foram ao meu primeiro e último almoço, mas eu agradeço por terem comparecido" - disse. O ex-camisa 4 se recupera de uma lesão na coxa direita e sua rescisão com o Botafogo aconteceu de comum acordo. O meia está em negociações com o Portimonense (POR).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados